11 разів поцілили зі стрілецької зброї: як БПЛА Vector в Україні вижив під вогнем росіян

Після ураження БпЛА зміг повернутися на базу і зараз перебуває на ремонті, після чого його відправлять на фронт.

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В Україні безпілотний розвідувальний дрон Vector пд час виконанння бойового завдання витримав вогонь окупантів зі стрілецьої зброї. Про це розповідає видання Defence Blog.

Генеральний директор компанії Quantum-Systems, яка відома своїми розвідувальними безпілотниками, що передусім постачаються Силами оборони України, Дейв Шарпін, розповів про один із бойових епізодів, під час яких дрон типу Vector, яким керували українські захисники, був кілька разів уражений вогнем зі стрілецької зброї під час нещодавнього бойового завдання, але йому вдалося безпечно повернутися для ремонту.

Шарпін сказав, що безпілотник "перебував на дуже великій відстані, виконуючи операцію, коли його 11 разів уразили вогнем зі стрілецької зброї". Місію було перервано лише після того, як "підвіс отримав пряме влучання". Компанія не розкрила точне місце чи дату зіткнення, в якому було пошкоджено безпілотник.

Попри пошкодження, літальний апарат повернувся і зараз проходить ремонт, перш ніж його відправлять назад на фронт.

"Vector налітав тисячі годин бойових польотів в Україні за найскладніших умов. Ці знання та важкі уроки були враховані в нашій новітній пропозиції класу MRR, VectorAI", — сказав Дейв Шарпін.

БпЛА Vector: що відомо

Vector — легкий розвідувальний БпЛА виробництва німецької компанії Quantum-Systems. Vector має крило, що забезпечує підіймальну силу та три електродвигуни, що повертаються вгору для вертикального злету та посадки (eVTOL).

Комплекси оснащуються змінними модулями, що дозволяють вести спостереження в оптичному та ІЧ-діапазоні. Також вони мають стабілізацію та вбудований штучний інтелект, що дозволяє, зокрема, автоматично відстежувати об'єкти.

Комплекси постачаються в спеціальній сумці для транспортування розміром 54×80×34,5 см, сумарна маса в похідному стані складає близько 8,2 кг.

Quantum-Systems є ключовим постачальником безпілотних авіаційних систем в Україну. Платформи компанії були адаптовані на основі відгуків українських військових для підвищення живучості та ефективності виконання завдань у бойових умовах.

Нагадаємо, що на окупованій частині Запорізької області Сили оборони безпілотниками атакували ворожий вантажний потяг. Знищено щонайменше 4 цистерни з паливом. Внаслідок першого удару залізничний потяг зупинився.