Доля достигает 65%: в РФ начали переходить на китайские комплектующие для "Шахедов"

Среди новинок в "Шахедах" — использование 3G-модемов, которые в Telegram-бот предоставляют информацию о своем местоположении и телеметрию для того, чтобы враг мог анализировать размещение наших систем РЭБ и систем ПВО.

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В РФ наблюдается тенденция замены западных комплектующих на запчасти китайского производства. Об этом рассказали в Главном управлении разведки Минобороны на запрос "Радио Свобода".

В частности, в российских беспилотниках "Герань-2", которые обнаружили в мае этого года, доля электронных комплектующих производства КНР выросла до 60-65%. Таким образом она вытеснила комплектующие США на второе место. На третьем — швейцарская электроника.

Кроме этого россияне взялись заменять помехозащищенные антенны спутниковой навигационной системы на более устойчивые к средствам радиоэлектронной борьбы, а также увеличивать количество антенн — вместо 4 и 8 фиксируется установка 12 и 16 элементов.

"Среди новинок в "Шахедах" — использование 3G-модемов, которые в Telegram-бот предоставляют информацию о своем местоположении и телеметрию для того, чтобы враг мог анализировать размещение наших систем РЭБ и систем противовоздушной обороны", — рассказал изданию представитель ГУР.

Также в ГУР говорят, что в "Шахедах" расширяется и номенклатура боевых частей. В частности, уже есть случаи использования БПЛА "Герань-2" с системой сброса кассетных элементов замедленного действия. Кроме этого, россияне увеличили и вес самой боевой части российского и иранского производства до 90 килограммов.

Также фиксируются попытки россиян защитить "Шахеды" от влаги для их эффективного применения в сложных погодных условиях. А также зафиксированы испытания версии ударного БПЛА "Герань-3" с реактивным двигателем.

Напомним, что в Украине беспилотный разведывательный дрон Vector ВСУ во время выполнения боевого задания выдержал огонь оккупантов из стрелкового оружия.

Также сообщалось, что 7 июля ВС РФ ударили дронами по Харькову и Запорожью. В Сухопутных войсках ВСУ подтвердили, что произошли попадания в здание Харьковского областного ТЦК и вблизи Запорожского областного ТЦК.