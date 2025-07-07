Частка сягає 65%: в РФ почали переходити на китайські комплектуючі для "Шахедів"

Серед новинок у "Шахедах" — використання 3G-модемів, які в Telegram-бот надають інформацію про своє місцеположення та телеметрію для того, щоб ворог міг аналізувати розміщення наших систем РЕБ і систем ППО.

Related video

У РФ спостерігається тенденція заміни західних комплектуючих на запчастини китайського виробництва. Про це розповіли у Головному управлінні розвідки Міноборони на запит "Радіо Свобода".

Зокрема, в російських безпілотниках "Герань-2", які виявили у травні цього року, частка електронних комплектуючих виробництва КНР зросла до 60-65%. Таким чином вона витіснила комплектуючі США на друге місце. На третьому — швейцарська електроніка.

Крім цього росіяни узялися замінювати завадозахищені антени супутникової навігаційної системи на більш стійкі до засобів радіоелектронної боротьби, а також збільшувати кількість антен — замість 4 та 8 фіксується встановлення 12 і 16 елементів.

"Серед новинок у "Шахедах" — використання 3G-модемів, які в Telegram-бот надають інформацію про своє місцеположення та телеметрію для того, щоб ворог міг аналізувати розміщення наших систем РЕБ і систем протиповітряної оборони", — розповів виданню представник ГУР.

Також у ГУР кажуть, що у "Шахедах" розширюється і номенклатура бойових частин. Зокрема, вже є випадки використання БПЛА "Герань-2" з системою скидання касетних елементів уповільненої дії. Крім цього, росіяни збільшили і вагу самої бойової частини російського та іранського виробництва до 90 кілограмів.

Також фіксуються намагання росіян захистити "Шахеди" від вологи для їх ефективного застосування у складних погодних умовах. А також зафіксовано випробування версії ударного БПЛА "Герань-3" з реактивним двигуном.

Нагадаємо, що в Україні безпілотний розвідувальний дрон Vector ЗСУ під час виконання бойового завдання витримав вогонь окупантів зі стрілецької зброї.

Також повідомлялося, що 7 липня ЗС РФ вдарили дронами по Харкову і Запоріжжю. У Сухопутних військах ЗСУ підтвердили, що відбулися влучання у будівлю Харківського обласного ТЦК і поблизу Запорізького обласного ТЦК.