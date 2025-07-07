Морпехи ВСУ показали Дачное на Днепропетровщине и опровергли заявления РФ о захвате села (видео)

Воины 2-го батальона морской пехоты 37-й ОБМП не просто опровергали вражеские заявления, а наглядно продемонстрировали, кто является хозяином на этой земле.

Related video

Село Дачное Днепропетровской области, которое ранее якобы оккупировали россияне, находится под контролем ВСУ. Украинские морпехи установили там флаг своей бригады. Об этом сообщили в 36-й бригаде морской пехоты ВСУ.

"Дачное — это Украина! Пока враг распространяет свои фейки, заявляя о контроле над населенным пунктом Дачное на Днепропетровщине, мы показываем реальность. Воины 2-го батальона морской пехоты 37-й отдельной бригады морской пехоты не просто опровергают вражеские заявления, а наглядно демонстрируют, кто является хозяином на этой земле", — говорится в сообщении.

Украинские морпехи вывесили флаг своей бригады в Дачном, который назвали символом полного и безоговорочного контроля Сил обороны Украины над этим населенным пунктом.

"Это четкое напоминание врагу: мы здесь, и мы готовы сражаться до конца! Ни одного метра нашей земли мы не отдадим без боя. Слава Украине! Слава морской пехоте!" — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее российские пропагандисты заявили, что ВС РФ зашли в село Дачное на Днепропетровщине и установили там свой триколор. В Генштабе ВСУ оккупацию Дачного отрицали.

2 июля глава ГУР Кирилл Буданов объяснил, как происходит наступление РФ на Днепропетровщину, и есть ли угроза для Днепра.