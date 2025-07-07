Морпіхи ЗСУ показали Дачне на Дніпропетровщині і спростували заяви РФ про захоплення села (відео)

Воїни 2-го батальйону морської піхоти 37-ї ОБМП не просто спростовували ворожі заяви, а наочно продемонстрували, хто є господарем на цій землі.

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Село Дачне Дніпропетровської області, яке раніше нібито окупували росіяни, перебуває під контролем ЗСУ. Українські морпіхи встановили там прапор своєї бригади. Про це повідомили у 36-й бригаді морскої піхоти ЗСУ.

"Дачне – це Україна! Поки ворог розповсюджує свої фейки, заявляючи про контроль над населеним пунктом Дачне на Дніпропетровщині, ми показуємо реальність. Воїни 2-го батальйону морської піхоти 37-ї окремої бригади морської піхоти не просто спростовують ворожі заяви, а наочно демонструють, хто є господарем на цій землі", — йдеться в повідомленні.

Українські морпіхи вивісили прапор своєї бригади в Дачному, який назвали символом повного та беззаперечного контролю Сил оборони України над цим населеним пунктом.

"Це чітке нагадування ворогу: ми тут, і ми готові битися до кінця! Жодного метра нашої землі ми не віддамо без бою. Слава Україні! Слава морській піхоті!" — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше російські пропагандисти заявили, що ЗС РФ зайшли в село Дачне на Дніпропетровщині і встановили там свій триколор. В Генштабі ЗСУ окупацію дачного заперечили.

2 липня очільник ГУР Кирило Буданов пояснив, як відбувається наступ РФ на Дніпропетровщину, і чи є загроза для Дніпра.