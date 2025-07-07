Конструкция машины претерпела серьезные изменения: Беларусь и РФ модернизировали БТР-60
Российская сторона взяла на себя обновление вооружения. На башню установили смотровую станцию командира машины с тепловизионным каналом, а также аналогичную камеру для оператора вооружения.
В Беларуси представили модернизированный бронетранспортер БТР-60МБ3. Он получил обновленную ходовую часть и усиление огневой мощи. На это обратил внимание "Милитарный".
Отмечается, что над проектом модернизации БТР-60 работали белорусский 140-й ремонтный завод и неназванное российское оборонное предприятие. Проект призван якобы удовлетворить потребности иностранных пользователей этой машины.
Конструкция машины претерпела серьезные изменения в части моторно-трансмиссионного отделения. Спарку старых бензиновых двигателей заменили на 2 новых дизельных "Д-245 12С" белорусского производства, суммарно дающих мощность в 218 лошадиных сил.
Кроме этого был обновлен интерьер и установлена современная электроника. В частности, по периметру машины установили обзорные камеры, изображение с которых вывели экраны механика-водителя.
Российская сторона взяла на себя обновление вооружения. На башню установили смотровую станцию командира машины с тепловизионным каналом, а также аналогичную камеру для оператора вооружения.
Само вооружение БТР-60 не трогали. Здесь по-прежнему остался крупнокалиберный пулемет КПВТ и спаренный с ним 7,62 мм ПКТ. Также была сохранена возможность ручного управления вооружением.
Кроме этого, проектировщики оснастили пулеметный модуль двухосной стабилизацией, чтобы компенсировать отклонения во время стрельбы и во время движения БТР.
Впрочем, как отмечают эксперты, машина не избавилась от своих ключевых проблем. В частности, речь идет о слабой защите, невозможности комфортно высадить десант, слабой силовой установке как для машины весом около 10 тонн.
Украинская сторона частично решила эти проблемы, модернизировав БТР-60 до версии БТР-60Д, врезав между второй и третьей осью бортовые двери, а также установив новые двигатели.
Напомним, что в РФ заявили о модернизации артсистемы "Берег". Она якобы способна стрелять управляемыми снарядами "Краснополь" и достает до объектов на расстоянии до 50 километров.
Также сообщалось, что ВС РФ модернизировали БпЛА "Ланцет" и увеличили их дальность полета. Если раньше эти дроны летали на расстояние до 40 км, то сейчас их возможности полета увеличились до 60-70 км.