Конструкція машини зазнала серйозних змін: Білорусь та РФ модернізували БТР-60

Російська сторона взяла на себе оновлення озброєння. На башту встановили оглядову станцію командира машини з тепловізійним каналом, а також аналогічну камеру для оператора озброєння.

Related video

В Білорусі представили модернізований бронетранспортер БТР-60МБ3. Він отримав оновлену ходову частину та посилення вогневої потужності. На це звернув увагу "Мілітарний".

Зазначається, що над проєктом модернізації БТР-60 працювали білоруський 140-й ремонтний завод і неназване російське оборонне підприємство. Проєкт покликаний нібито задовольнити потреби іноземних користувачів цієї машини.

Конструкція машини зазнала серйозних змін в частині моторно-трансмісійного відділення. Спарку старих бензинових двигунів замінили на 2 нові дизельні "Д-245 12С" білоруського виробництва, що сумарно дають потужність у 218 кінських сил.

Крім цього було оновлено інтер’єр та встановлено сучасну електроніку. Зокрема, по периметру машини встановили оглядові камери, зображення з яких вивели екрани механіка-водія.

Російська сторона взяла на себе оновлення озброєння. На башту встановили оглядову станцію командира машини з тепловізійним каналом, а також аналогічну камеру для оператора озброєння.

Саме озброєння БТР-60 не чіпали. Тут як і раніше залишився великокаліберний кулемет КПВТ та спарений з ним 7,62 мм ПКТ. Також було збережено можливість ручного управління озброєнням.

Крім цього, проєктувальники оснастили кулеметний модуль двохосьовою стабілізацією, щоб компенсувати відхилення під час стрільби та під час руху БТР.

Втім, як зазначають експерти, машина не позбулась своїх ключових проблем. Зокрема, йдеться про слабкий захист, неможливість комфортно висадити десант, слабку силову установку як для машини вагою близько 10 тонн.

Українська сторона частково вирішила ці проблеми, модернізувавши БТР-60 до версії БТР-60Д, врізавши між другою та третьою віссю бортові двері, а також встановивши нові двигуни.

Модернізований бронетранспортер БТР-60Д, лютий 2025. Фото: 156 ОМБр.

Нагадаємо, що в РФ заявили про модернізацію артсистеми "Берег". Вона нібито здатна стріляти керованими снарядами "Краснополь" та дістає до об'єктів на відстані до 50 кілометрів.

Також повідомлялося, що ЗС РФ модернізували БпЛА "Ланцет" і збільшили їхню дальність польоту. Якщо раніше ці дрони баражували на відстань до 40 км, то зараз їхні можливості польоту збільшились до 60-70 км.