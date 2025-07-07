"Сгорел буквально за неделю": воин, которого пытали в плену, умер после обмена (видео)

Военнослужащего 53 отдельной механизированной бригады Валерия Зеленского вернули в рамках обмена "1000 на 1000". Однако менее чем через месяц его сердце остановилось, не выдержав перенесенных в неволе пыток.

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Его дочь Валерия рассказала, что Зеленский учился на химика-технолога и работал на "Азоте", но впоследствии устроился в розыск. Работать в полиции было его мечтой, поэтому мужчина воплощал ее в должности "опера" в течение 6 лет. Об этом известно из материала "Суспільне Донбас" от 6 июля.

"Он будто ступал по земле, а за ним на этом следе будто вырастал цветок. Так он жил, так он ходил и так он встречал людей. И все, кто его знают, имеют только положительный след в сердце после него", — описала своего отца Валерия.

Впоследствии Зеленский оставил службу в полиции, перейдя в бизнес. Он пережил три банкротства, но оставался очень порядочным человеком. Через некоторое время мужчина пошел в армию обычным солдатом, и вырос там до старшины.

Фото Валерия Зеленского с женой Фото: Суспільне Донбас Фото Валерия Зеленского с дочерью Фото: Суспільне Донбас

В начале полномасштабной войны подразделение Зеленского помогало защитникам Мариуполя. Военные поставляли оружие другим, но сами вооруженными не были, не имели даже касок и бронежилетов. Когда началось наступление и возникла потребность в добровольцах, Валерий стал одним из 8 бойцов, которые согласились идти в бой.

На фронте он служил сапером, поэтому должен был минировать мост. Однако на месте, куда отправили группу, их ждали оккупанты. Так Зеленский попал в российский плен. Из-за фамилии ему сначала угрожали автоматом.

"Я парень взрослый, ты или убиваешь, или оформляешь", — ответил он вражеским бойцам, после чего был оформлен.

Фото Валерия Зеленского с любимой кошкой Соней, сделанное в Северодонецке Фото: Суспільне Донбас

Семья три года искала любую информацию о Зеленском. От незнакомого парня из соцсетей и зятя было известно, что он в плену. Через некоторое время родные получили письмо, в котором мужчина заверил родных, что держится. Впоследствии другие военнопленные рассказывали, что в неволе он постоянно вспоминал дни рождения своих близких и молился трижды в сутки, а также омывался ледяной водой.

Находясь в плену, Зеленский читал ту же книгу, что и его жена, а перед обменом увидел ее во сне. Любимая призвала не опаздывать на автобус в 11:20, и действительно военнопленные выехали в 11:28. Освобождение состоялось 25 мая 2025 года.

"У нас такой мандраж был. Мы все плакали от счастья, потому что наконец самый страшный сон в нашей жизни закончился. Нам столько хотелось ему сказать, чтобы он не волновался, потому что мы знаем, что он очень волновался за нас", — поделилась Валерия.

Фото, сделанное во время обмена формата "1000 на 1000" Фото: Суспільне Донбас

Воин гордился, что никого не сдал и не подставил. Даже несмотря на пытки он врагу ничего не рассказал. Зеленский обрадовался, что дочь с зятем разговаривают на украинском, и хотел выучить язык. Также он наконец узнал, что имеет желанного внука.

Украинец проходил все медосмотры и рассказывал честно врачам о пережитом. Первый год в плену для него был самым сложным из-за "жестких пыток" оккупантов Донетчины и так называемых "вагнеровцев". Он рассказывал, что трое пленных умерли от пыток.

"В медицинском заключении расписано, сколько видов пыток у него было. Были применены практически все. У него было несколько травм, не работало плечо, не работала рука. Следствием всех тех пыток стало то, что организм просто настолько обессилен, что он сгорел буквально за неделю", — отметила Валерия.

У семьи был один счастливый день, когда Зеленского отпустили из карантина для встречи. После того, как родные уехали, он обратился к медикам и вскоре уже лежал в реанимации в очень тяжелом состоянии.

Фото с семейной встречи после освобождения из плена Фото: Суспільне Донбас

После освобождения мужчина не мог есть, хотя мечтал о гранатовом соке, шашлыке и шоколаде. Во время операции врачи рассказали, что подозревали проблемы с поджелудочной, но на самом деле ситуация оказалась хуже — "все органы уже распадались".

"Это то, что ты не увидишь зрением, это то, что анализы не покажут. Он держался просто на силе духа", — пояснила дочь.

Родные чувствуют боль утраты, но одновременно радость, ведь Зеленский больше не переживает пыток.

Напомним, врач-дерматолог Александр Туркевич рассказал о "подарке от хирурга", который украинский военный обнаружил на собственном теле после операции в российском плену. Мужчина вернулся в Украину в рамках обмена "1000 на 1000", и впереди у него — удаление оставленных россиянами шрамов.

Украинский воин Остап Жидачевский рассказал о пережитых в российском плену издевательствах и то, как их скрывали от Красного креста. Готовить украинцев к визиту представителей гуманитарной организации начинали за целую неделю.