Чиновник с криминальным прошлым: в Украине ликвидирован экс-директор Оршанского авиазавода

На фронте в Украине был ликвидирован бывший директор Оршанского авиаремонтного завода Владимир Троицкий. В свое время он отбывал наказание в колонии строгого режима, а затем воевал в составе российских оккупационных войск.

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Троицкий подписал контракт с армией РФ 1 сентября 2023 года в рамках российского проекта "Я хочу жить", сообщила 7 июля белорусская независимая газета "Наша Ніва".

Уже 5 ноября того же года он погиб. Летом 2024 года сотрудники Витебского антитеррористического подразделения разыскивали родственников Троицкого, что может свидетельствовать о длительном неопознанном пребывании его тела.

Криминальное прошлое Троицкого

Авторы публикации пишут, что с 2007 по 2015 год Троицкий возглавлял Оршанский авиаремонтный завод — предприятие, специализирующееся на ремонте вертолетов, в том числе модификаций Ми-8. В 2018 году он был осужден в Беларуси на 4 года колонии строгого режима с конфискацией имущества за злоупотребление служебными полномочиями при строительстве аэродрома в 2011–2013 годах.

По словам самого Троицкого, дело против него могло быть инициировано по политическим мотивам. Он утверждал, что стал жертвой "заказа" со стороны украинского депутата и экс-главы "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева. В тот период украинская компания приобрела 60% акций белорусского завода и намеревалась вложить в него инвестиции. Однако в 2018 году Александр Лукашенко объявил о национализации предприятия.

По состоянию на 31 января 2023 года Троицкий числился заключенным в филиале "Витьба" государственного предприятия "ВК 12-ВАЛ". Позже он мог быть условно освобожден и трудоустроен на завод, прежде чем вступить в российские вооруженные формирования.

Напомним, СБУ и Офис генерального прокурора совместно с правоохранителями Франции и Монако задержали сына экс-президента АО "Мотор Сич" за хищение активов предприятия. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.