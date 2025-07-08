Чиновник із кримінальним минулим: в Україні ліквідовано ексдиректора Оршанського авіазаводу

На фронті в Україні було ліквідовано колишнього директора Оршанського авіаремонтного заводу Володимира Троїцького. Свого часу він відбував покарання в колонії суворого режиму, а потім воював у складі російських окупаційних військ.

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Троїцький підписав контракт з армією РФ 1 вересня 2023 року в межах російського проєкту "Я хочу жити", повідомила 7 липня білоруська незалежна газета "Наша Ніва".

Уже 5 листопада того ж року він загинув. Влітку 2024 року співробітники Вітебського антитерористичного підрозділу розшукували родичів Троїцького, що може свідчити про тривале невпізнане перебування його тіла.

Кримінальне минуле Троїцького

Автори публікації пишуть, що з 2007 до 2015 року Троїцький очолював Оршанський авіаремонтний завод — підприємство, що спеціалізується на ремонті вертольотів, зокрема модифікацій Мі-8. У 2018 році його було засуджено в Білорусі на 4 роки колонії суворого режиму з конфіскацією майна за зловживання службовими повноваженнями під час будівництва аеродрому у 2011-2013 роках.

За словами самого Троїцького, справа проти нього могла бути ініційована з політичних мотивів. Він стверджував, що став жертвою "замовлення" з боку українського депутата та ексглава "Мотор Січ" В'ячеслава Богуслаєва. У той період українська компанія придбала 60% акцій білоруського заводу і мала намір вкласти в нього інвестиції. Однак у 2018 році Олександр Лукашенко оголосив про націоналізацію підприємства.

Станом на 31 січня 2023 року Троїцький значився ув'язненим у філії "Віцьба" державного підприємства "ВК 12-ВАЛ". Пізніше він міг бути умовно звільнений і працевлаштований на завод, перш ніж вступити в російські збройні формування.

Нагадаємо, СБУ та Офіс генерального прокурора спільно з правоохоронцями Франції та Монако затримали сина експрезидента АТ "Мотор Січ" за розкрадання активів підприємства. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.