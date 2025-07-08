Высадка десанта и заход кораблей: крупнейший порт в Европе готовится к войне с Россией
Крупнейший европейский порт Роттердам готовится воевать с Россией. В терминалах резервируют места для судов с военными грузами и выстраивают логистику.
Исполнительный директор управления порта Будевейн Симонс рассказал Financial Times (FT), что порт координирует с Антверпеном действия на случай прибытия британских, американских и канадских кораблей.
По его словам, далеко не каждый терминал подходит для принятия военных грузов. Благодаря этому Роттердам приходится просить конкурирующий с ним порт Антверпен помощь по разгрузке.
"Мы все меньше считаем друг друга конкурентами. Соперничество продолжается там, где это необходимо, но в целом мы работаем вместе", — пояснил Симонс.
Предпринимаемые Роттердамом меры являются частью военных приготовлений в ЕС, который разрабатывает план перевооружения на 800 млрд евро. Евросоюз пытается стать более самодостаточным в военном плане в ответ на изменение политики президента США Дональда Трампа, пишет FT.
Симонс сказал, что военные корабли будут пришвартовываться у причала на несколько недель четыре или пять раз в год. Кроме этого, несколько раз в год будут проводиться учения по высадке десанта.
Роттердам имеет опыт принятия вооружений, во время войны в Персидском заливе в 2003 году, но даже в разгар холодной войны там не было специального причала. В Антверпен регулярно отправляют грузы для американских войск в Европе.
Протяженность порта Роттердам — 42 км вдоль реки Маас, он принимает около 436 млн тонн грузов в год, принимая 28 000 судов по морю и 91 000 судов по реке из Германии и внутренних районов Европы.
Сокращение поставок российской нефти после вторжения в Украину привело к тому, что порт потерял около 8% прибыли.
Напомним, украинская военная разведка называла 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года. Шесть из них угрожают Балтийским странам и Польше.
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