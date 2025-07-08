Висадка десанту і захід кораблів: найбільший порт у Європі готується до війни з Росією

Найбільший європейський порт Роттердам готується воювати з Росією. У терміналах резервують місця для суден з військовими вантажами і вибудовують логістику.

Related video

Виконавчий директор управління порту Будевейн Сімонс розповів Financial Times (FT), що порт координує з Антверпеном дії на випадок прибуття британських, американських і канадських кораблів.

За його словами, далеко не кожен термінал підходить для прийняття військових вантажів. Завдяки цьому Роттердаму доводиться просити порт Антверпен, що конкурує з ним, про допомогу з розвантаження.

Протяжність порту Роттердам — 42 км уздовж річки Маас

"Ми все менше вважаємо один одного конкурентами. Суперництво триває там, де це необхідно, але загалом ми працюємо разом", — пояснив Сімонс.

Заходи, яких вживає Роттердам, є частиною військових приготувань у ЄС, який розробляє план переозброєння на 800 млрд євро. Євросоюз намагається стати більш самодостатнім у військовому плані у відповідь на зміну політики президента США Дональда Трампа, пише FT.

Сімонс сказав, що військові кораблі будуть пришвартовуватися біля причалу на кілька тижнів чотири або п'ять разів на рік. Крім цього, кілька разів на рік будуть проводитися навчання з висадки десанту.

Роттердам має досвід приймання озброєнь, під час війни в Перській затоці 2003 року, але навіть у розпал холодної війни там не було спеціального причалу. В Антверпен регулярно відправляють вантажі для американських військ у Європі.

Протяжність порту Роттердам — 42 км уздовж річки Маас, він приймає близько 436 млн тонн вантажів на рік, приймаючи 28 000 суден морем і 91 000 суден річкою з Німеччини і внутрішніх районів Європи.

Скорочення поставок російської нафти після вторгнення в Україну призвело до того, що порт втратив близько 8% прибутку.

Нагадаємо, українська військова розвідка називала 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року. Шість із них загрожують Балтійським країнам і Польщі.

Фокус уже писав про побоювання Європи з приводу виходу США з НАТО. Вашингтон може несподівано послабити безпеку континенту.