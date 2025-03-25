РФ готується до війни з Європою: сценарій дій вже готовий, — ГУР

Заступник начальника ГУР МО України зазначає, що Кремль передбачив 15 можливих варіантів військових конфліктів.

Related video

Росіяни передбачили 15 можливих сценаріїв військових конфліктів до 2045 року, шість з яких пов'язані з північною Європою, і представляють загрозу для Балтійських країн та Польщі. Зокрема, для Польщі прогнозується чотири варіанти можливого військового конфлікту. Про це 25 березня під час круглого столу в "Укрінформі" на тему "Нові контури європейської безпеки" повідомив заступник начальника Головного управління розвідки Вадим Скібіцький.

За словами Скібіцького, РФ добре усвідомлює своє місце та роль у сучасному світі, а також свою позицію в системі глобального лідерства. Генерал повідомив, що раніше в Росії був складений прогноз на період з 2026 по 2035 роки з перспективою до 2045 року, і росіяни чітко визначили 4 варіанти розвитку подій.

"Перший — це абсолютне лідерство США, другий — це зростаюча роль Китаю, третій — це багатополярний світ, де РФ вбачає себе теж, і четвертий — це регіоналізація, як вони назвали, по регіонах. По суті, по регіонах… ми це ще і бачимо", — сказав Скібіцький.

Він також зазначив, що в російських документах чітко вказано – "українське питання" має бути вирішене до 2026 року. Це рішення базується на сценарних аналізах і відповідних прогнозах. Він наголосив, що якщо війна затягнеться ще на 5-10 років, Росія ніколи не зможе наздогнати США та Китай і залишиться лише регіональним гравцем у Східній Європі.

Представник ГУР також повідомив, що агресія проти України фактично розпочалася не з 2014 року, а одразу після розпаду Радянського Союзу.

"Ви всі пам’ятаєте Крим, Тузлу й інші питання. І… роль нашої держави саме в усвідомленні і нових підходах до організації європейської системи безпеки, по суті, вона неоціненна", — зазначив заступник начальника ГУР.

Варто зазначити, що Європа має потенціал стати світовою силою, а її єдність є ключем до вирішення оборонних викликів. Навіть у разі виходу США з НАТО, з математичної точки зору, Європі нема підстав для занепокоєння.

Також Фокус писав, про те що Європа побоюється можливого виходу США з НАТО та розробляє власний план дій. Є побоювання, що Вашингтон може ухвалити раптове рішення, яке послабить безпеку континенту.