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Военный Фокус Российско-украинская война

РФ готовится к войне с Европой: сценарий действий уже готов, — ГУР

Фото: РИА Новости

Заместитель начальника ГУР МО Украины отмечает, что Кремль предусмотрел 15 возможных вариантов военных конфликтов.

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Россияне предусмотрели 15 возможных сценариев военных конфликтов до 2045 года, шесть из которых связаны с северной Европой, и представляют угрозу для Балтийских стран и Польши. В частности, для Польши прогнозируется четыре варианта возможного военного конфликта. Об этом 25 марта во время круглого стола в "Укринформе" на тему "Новые контуры европейской безопасности" сообщил заместитель начальника Главного управления разведки Вадим Скибицкий.

По словам Скибицкого, РФ хорошо осознает свое место и роль в современном мире, а также свою позицию в системе глобального лидерства. Генерал сообщил, что ранее в России был составлен прогноз на период с 2026 по 2035 годы с перспективой до 2045 года, и россияне четко определили 4 варианта развития событий.

"Первый — это абсолютное лидерство США, второй — это растущая роль Китая, третий — это многополярный мир, где РФ видит себя тоже, и четвертый — это регионализация, как они назвали, по регионам. По сути, по регионам... мы это еще и видим", — сказал Скибицкий.

Он также отметил, что в российских документах четко указано — "украинский вопрос" должен быть решен до 2026 года. Это решение базируется на сценарных анализах и соответствующих прогнозах. Он отметил, что если война затянется еще на 5-10 лет, Россия никогда не сможет догнать США и Китай и останется лишь региональным игроком в Восточной Европе.

Представитель ГУР также сообщил, что агрессия против Украины фактически началась не с 2014 года, а сразу после распада Советского Союза.

"Вы все помните Крым, Тузлу и другие вопросы. И... роль нашего государства именно в осознании и новых подходах к организации европейской системы безопасности, по сути, она неоценима", — отметил заместитель начальника ГУР.

Стоит отметить, что Европа имеет потенциал стать мировой силой, а ее единство является ключом к решению оборонных вызовов. Даже в случае выхода США из НАТО, с математической точки зрения, Европе нет оснований для беспокойства.

Также Фокус писал, о том что Европа опасается возможного выхода США из НАТО и разрабатывает собственный план действий. Есть опасения, что Вашингтон может принять внезапное решение, которое ослабит безопасность континента.