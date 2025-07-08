Удачно использовали момент: как Силам обороны удалось сломать ход боев на Сумщине в свою пользу

Украинские защитники достаточно быстро смогли контратаковать и по состоянию на сейчас перехватили локальную инициативу у российских войск. Хотя сначала продвижение врага было стремительным.

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Силы обороны Украины смогли остановить наступательные действия россиян на Сумщине, использовав слабую позицию врага. Украинские защитники провели успешные контратаки и продвинулись на несколько километров к российской границе. Это превышает темп движения оккупантов. Что сломало ход боев на Сумщине в пользу Украины рассказал "24 каналу" исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

По его словам, наступление россиян на Сумщину не застало украинское руководство врасплох, поскольку это было прогнозируемо, и оборона на этом направлении готовилась. Украинские защитники достаточно быстро смогли контратаковать и по состоянию на сейчас перехватили локальную инициативу у российских войск. Хотя сначала продвижение врага было стремительным.

"Это связано с тем, что россияне привлекли большое количество живой силы. Их первоначальному успеху способствовало массовое использование КАБов и дронов на оптоволокне. Они не воевали иначе, хотя там присутствовали боеспособные подразделения. Они положили немало людей, истощились. И именно момент перегруппировки и ожидания свежего пополнения удачно использовали Силы обороны", — пояснил Дмитрий Жмайло.

Он добавил, что Силы обороны провели ряд контратак, в частности на участке между Кондратовкой и Константиновкой. Здесь украинские бойцы смогли продвинуться примерно на 2,5 километра. К востоку от Алексеевки также есть продвижение. По разным оценкам оно составляет от 2,3 до 3,4 километра. Поэтому темп движения украинских военных сейчас больше движения оккупантов.

"Не могу сказать, что для Сумщины все закончено, но мы действительно пытаемся стабилизировать линию боевого соприкосновения. Планы россиян относительно Сум и выхода на возвышенности, южнее Юнаковки и Кондратовки, пока откладываются", — добавил Жмайло.

Директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло одновременно отметил, что есть много проблемных моментов с фортификациями на Сумщине — они недостаточно хорошо подготовлены, а иногда совсем отсутствуют.

"Нельзя сказать, что линии обороны у нас такие, что россияне не пройдут. И все же многие OSINT-аналитики подтвердили, что информация, что у нас вообще ничего нет, мягко говоря, преувеличена. Начиная с белорусской границы и на других участках мы накопались", — сказал Жмайло.

Он добавил, что есть много капитальных сооружений на украинской границе, но логистика серьезно усложнилась, в значительной степени и из-за работы беспилотников.

Напомним, что ВС РФ методично "выносят" энергетические и газовые объекты в Сумской области, чтобы лишить жителей прифронтового региона базовых условий жизни.

6 июля сообщалось, что ВСУ взяли в клещи некоторые позиции россиян на Сумщине. Положение ВС РФ стало ухудшаться, а Силы обороны Украины продвигаются по флангам.