Вдало використали момент: як Силам оборони вдалося зламати хід боїв на Сумщині на свою користь

Українські захисники достатньо швидко змогли контратакувати та станом на зараз перехопили локальну ініціативу у російських військ. Хоч спочатку просування ворога було стрімким.

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Сили оборони України змогли зупинити наступальні дії росіян на Сумщині, використавши слабку позицію ворога. Українські захисники провели успішні контратаки та просунулися на декілька кілометрів до російського кордону. Це перевищує темп руху окупантів. Що зламало хід боїв на Сумщині на користь України розповів "24 каналу" виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло.

За його словами, наступ росіян на Сумщину не застав українське керівництво зненацька, оскільки це було прогнозовано, і оборона на цьому напрямку готувалася. Українські захисники достатньо швидко змогли контратакувати та станом на зараз перехопили локальну ініціативу у російських військ. Хоч спочатку просування ворога було стрімким.

"Це пов'язано з тим, що росіяни залучили велику кількість живої сили. Їхньому початковому успіху сприяло масове використання КАБів та дронів на оптоволокні. Вони не воювали інакше, хоч там були присутні боєздатні підрозділи. Вони поклали чимало людей, виснажились. І саме момент перегрупування й очікування свіжого поповнення вдало використали Сили оборони", – пояснив Дмитро Жмайло.

Він додав, що Сили оборони провели низку контратак, зокрема на ділянці між Кіндратівкою та Костянтинівкою. Тут українські бійці змогли просунутися приблизно на 2,5 кілометри. На схід від Олексіївки також є просування. За різними оцінками воно складає від 2,3 до 3,4 кілометра. Тож темп руху українських військових зараз є більшим за рух окупантів.

"Не можу сказати, що для Сумщини все закінчено, але ми справді намагаємося стабілізувати лінію бойового зіткнення. Плани росіян щодо Сум і виходу на височини, південніше від Юнаківки та Кіндратівки, поки що відкладаються", – додав Жмайло.

Директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро ЖмайлоВодночас зауважив, що є багато проблемних моментів з фортифікаціями на Сумщині — вони недостатньо добре підготовлені, а подекуди зовсім відсутні.

"Не можна сказати, що лінії оборони у нас такі, що росіяни не пройдуть. Та все ж багато OSINT-аналітиків підтвердили, що інформація, що у нас взагалі нічого немає, м'яко кажучи, перебільшена. Починаючи з білоруського кордону й на інших ділянках ми накопалися", — сказав Жмайло.

Він додав, що є багато капіталних споруджень на українському кордоні, але логістика серйозно ускладнилась, значною мірою і через роботу безпілотників.

Нагадаємо, що ЗС РФ методично "виносять" енергетичні та газові об'єкти в Сумській області, щоб позбавити жителів прифронтового регіону базових умов життя.

6 липня повідомлялося, що ЗСУ взяли в кліщі деякі позиії росіян на Сумщині. Становище ЗС РФ стало погіршуватися, а Сили оборони України просуваються по флангах.