Позбавляють базових речей: ЗС РФ придумали новий спосіб терору жителів Сумщини

Російські окупанти методично "виносять" енергетичні та газові об'єкти в Сумській області, щоб позбавити жителів прифронтового регіону базових умов життя.

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Через останні обстріли без світла залишилося понад півтисячі споживачів, але до ранку енергопостачання в цих населених пунктах відновили, повідомив голова Сумської ОВА Олег Григоров.

Однак, за його словами, в області досі знеструмлено майже 20 тисяч споживачів у 147 населених пунктах, частина з яких — нежитлова через евакуацію жителів. Йдеться про прикордонні з РФ території.

Крім того, зросла кількість пошкоджень газових об'єктів.

"Загалом по області без газопостачання — понад 13 тисяч споживачів. Це накопичений показник за весь час повномасштабної війни", — підсумував чиновник.

Терор Сумської області російськими військами триває. 7 липня ЗС РФ вдарили по Хотинській громаді, убивши двох чоловіків, 60 і 48 років. Їхні тіла було виявлено під час розбору завалів.

Дісталося і Бітицькому старостату, де внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено десятки будинків місцевих мешканців і загинуло двоє людей.

Чи будуть українці зі світлом і газом

20 червня глава Міненерго Герман Галущенко підтвердив, що росіяни знову націлилися на енергетичні об'єкти, раз по раз здійснюючи безпрецедентні атаки. Особливо дістається прифронтовим містам.

Ворог суттєво атакував і теплову генерацію, але ремонтна кампанія триває цілодобово. Із 10 гВт пошкоджених або знищених потужностей вдалося відновити за рік приблизно 6 гВт. Зазнала втрат через масовані удари й гідроенергетика, але до опалювального сезону її обіцяють вивести "на максимальну можливу потужність".

Раніше заступник міністра енергетики України Юрій Шейко під час засідання Штабу з підготовки ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025-2026 років заявляв, що через російські атаки на об'єкти видобутку і зберігання газу ситуація в галузі залишається складною, але контрольованою.

Не енергетикою єдиною

Окрім об'єктів газо- та електрозабезпечення, останнім часом армія країни-агресора переключилася на ТЦК. Удари по будівлях, де базуються територіальні центри комплектування та соціальної підтримки, зафіксовано в Кривому Розі, Полтаві, Кременчуці, Запоріжжі та Харкові.

На думку військових експертів, у такий спосіб Кремль намагається зірвати мобілізацію в Україні.

Нагадаємо, Фокус писав, що в Києві прогримів вибух у районі ТЕЦ.