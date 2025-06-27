Четверта зима під час війни: що буде з опаленням та до чого готуватись українцям

У Міненерго розповіли про підготовку до опалювального сезону. Та доповіли, що в Україні триває накопичення стратегічних запасів природного газу, мазуту та вугілля для стабільної роботи теплоелектростанцій (ТЕС) і теплоелектроцентралей (ТЕЦ) у зимовий період.

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Обсяги закачування газу зростають, запевнили в Міненерго, тому узимку Україна буде повністю забезпечена необхідною кількістю. Про це повідомив перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко під час засідання Штабу з підготовки ЖКГ і паливно-енергетичного комплексу до осінньо-зимового періоду 2025−2026 років.

Але Шейко зізнався, що через російські атаки на об'єкти видобутку та зберігання газу ситуація в галузі залишається складною, але контрольованою.

"Ми маємо бути готові до будь-якого перебігу подій, аби громадяни й бізнес були забезпечені газом для стабільного проходження зими. З огляду на це, темпи закачування природного газу до підземних сховищ зростають і відповідають графіку підготовки до опалювального сезону 2025−2026 років", — наголосив Шейко.

Він також зазначив, що необхідні запаси вугілля вже накопичені, а їхнє поповнення триває відповідно до плану.

"Протягом четвертої зими в умовах повномасштабного вторгнення з боку Російської Федерації країна буде забезпечена достатньою кількістю і вугілля, і газу", — повідомили в Міненерго.

Станом на початок червня 2025 року запаси газу в українських підземних сховищах залишалися найнижчими за останні 11 років, але відставання від минулого року поступово скорочується. У квітні-травні єдиним імпортером природного газу є НАК Нафтогаз України. У травні компанія має намір імпортувати понад 400 млн млн кубометрів природного газу з Угорщини та Польщі.

До посилення російських повітряних атак на газову інфраструктуру Україна видобувала 52−53 млн кубометрів газу на добу, але російські атаки скоротили видобуток. І хоча частину видобутку було відновлено, його обсяги тримають у таємниці. До середини жовтня Україні необхідно мати в запасі не менше 13 млрд кубометрів газу для безперебійного проходження зимового сезону.

Нагадаємо, Фокус цитував міністра енергетики Германа Галущенка, який повідомив, що росіяни відновили удари по енергетичній інфраструктурі України. Міністр назвав ситуацію складною і зазначив, що Україна закуповує газ для виробництва електроенергії.

Тимчасовий виконувач обов’язків голови правління НЕК "Укренерго" Олексій Брехт 11 червня повідомляв, що ситуація в енергосистемі — "абсолютно контрольована і нормальна". З його слів, за умови відсутності атак ЗС РФ відключень світла не буде.