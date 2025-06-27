Четвертая зима во время войны: что будет с отоплением и к чему готовиться украинцам

В Минэнерго рассказали о подготовке к отопительному сезону. И доложили, что в Украине продолжается накопление стратегических запасов природного газа, мазута и угля для стабильной работы теплоэлектростанций (ТЭС) и теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) в зимний период.

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Объемы закачки газа растут, заверили в Минэнерго, поэтому зимой Украина будет полностью обеспечена необходимым количеством. Об этом сообщил первый заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко во время заседания Штаба по подготовке ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

Но Шейко признался, что из-за российских атак на объекты добычи и хранения газа ситуация в отрасли остается сложной, но контролируемой.

"Мы должны быть готовы к любому ходу событий, чтобы граждане и бизнес были обеспечены газом для стабильного прохождения зимы. Учитывая это, темпы закачки природного газа в подземные хранилища растут и соответствуют графику подготовки к отопительному сезону 2025-2026 годов", — подчеркнул Шейко.

Он также отметил, что необходимые запасы угля уже накоплены, а их пополнение продолжается в соответствии с планом.

"В течение четвертой зимы в условиях полномасштабного вторжения со стороны Российской Федерации страна будет обеспечена достаточным количеством и угля, и газа", — сообщили в Минэнерго.

По состоянию на начало июня 2025 года запасы газа в украинских подземных хранилищах оставались самыми низкими за последние 11 лет, но отставание от прошлого года постепенно сокращается. В апреле-мае единственным импортером природного газа является НАК Нафтогаз Украины. В мае компания намерена импортировать более 400 млн млн кубометров природного газа из Венгрии и Польши.

До усиления российских воздушных атак на газовую инфраструктуру Украина добывала 52-53 млн кубометров газа в сутки, но российские атаки сократили добычу. И хотя часть добычи была восстановлена, ее объемы держат в тайне. К середине октября Украине необходимо иметь в запасе не менее 13 млрд кубометров газа для бесперебойного прохождения зимнего сезона.

Напомним, Фокус цитировал министра энергетики Германа Галущенко, который сообщил, что россияне возобновили удары по энергетической инфраструктуре Украины. Министр назвал ситуацию сложной и отметил, что Украина закупает газ для производства электроэнергии.

Временно исполняющий обязанности председателя правления НЭК "Укрэнерго" Алексей Брехт 11 июня сообщал, что ситуация в энергосистеме — "абсолютно контролируемая и нормальная". По его словам, при условии отсутствия атак ВС РФ отключений света не будет.