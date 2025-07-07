Лишают базовых вещей: ВС РФ придумали новый способ террора жителей Сумщины

Российские оккупанты методично "выносят" энергетические и газовые объекты в Сумской области, чтобы лишить жителей прифронтового региона базовых условий жизни.

Related video

Из-за последних обстрелов без света остались более полутысячи потребителей, но к утру энергоснабжение в этих населенных пунктах возобновили, сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров.

Однако, по его словам, по области до сих пор обесточены почти 20 тысяч потребителей в 147 населенных пунктах, часть из которых – нежилая из-за эвакуации жителей. Речь идет о приграничных с РФ территориях.

Кроме того, возросло количество повреждений газовых объектов.

"В целом по области без газоснабжения – более 13 тысяч потребителей. Это накопленный показатель за все время полномасштабной войны", – подытожил чиновник.

Террор Сумской области российскими войсками продолжается. 7 июля ВС РФ ударили по Хотинской общине, убив двух мужчин, 60 и 48 лет. Их тела были обнаружены во время разбора завалов.

Досталось и Битицкому старостату, где в результате вражеского обстрела повреждены десятки домов местных жителей и погибли два человека.

Будут ли украинцы со светом и газом

20 июня глава Минэнерго Герман Галущенко подтвердил, что россияне снова нацелились на энергетические объекты, раз за разом совершая беспрецедентные атаки. Особенно достается прифронтовым городам.

Враг существенно атаковал и тепловую генерацию, но ремонтная кампания продолжается круглосуточно. Из 10 гВт поврежденных или уничтоженных мощностей удалось восстановить за год примерно 6 гВт. Понесла потери из-за массированных ударов и гидроэнергетика, но к отопительному сезону ее обещают вывести "на максимальную возможную мощность".

Ранее заместитель министра энергетики Украины Юрий Шейко во время заседания Штаба по подготовке ЖКХ и топливно-энергетического комплекса к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов заявлял, что из-за российских атак на объекты добычи и хранения газа ситуация в отрасли остается сложной, но контролируемой.

Не энергетикой единой

Кроме объектов газо- и электрообеспечения, в последнее время армия страны-агрессора переключилась на ТЦК. Удары по зданиям, где базируются территориальные центры комплектования и социальной поддержки, зафиксированы в Кривом Роге, Полтаве, Кременчуге, Запорожье и Харькове.

По мнению военных экспертов, таким образом Кремль пытается сорвать мобилизацию в Украине.

Напомним, Фокус писал, что в Киеве прогремел взрыв в районе ТЭЦ.