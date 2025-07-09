Часть мужчин потеряет отсрочку до 25 лет: в Раде подготовили законопроект

В Украине предлагается введение программы подготовки к национальному сопротивлению для студентов. За отказ ее проходить будут отчислять из вузов, а на отсрочку военнообязанные в возрасте до 25 лет смогут претендовать только после базовой военной службы.

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Законопроект №13347, который предусматривает эти изменения, уже рекомендовал принять за основу Комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки. Об этом известно из его карточки на сайте парламента.

Подготовка к национальному сопротивлению: что это такое

Предлагается исключить статьи 9 и 10-1 Закона "О воинской обязанности и военной службе", таким образом отменив начальную общевойсковую подготовку и базовую общевойсковую подготовку. Вместо этого для соискателей образования хотят ввести подготовку к национальному сопротивлению.

Такая подготовка будет начинаться на третьем уровне полного общего среднего образования. В учреждениях общего среднего, профессионального (профессионально-технического) и профессионального предвысшего образования ее будут проводить с помощью дисциплины "Защита Украины" и мероприятий по военно-патриотическому воспитанию молодежи. В заведениях профессионального предвысшего и высшего образования, а также заведениях высшего образования со специфическими условиями обучения подготовка продолжится благодаря дисциплине "Основы национального сопротивления".

Такую учебную дисциплину включат в образовательные программы и учебные планы учебных заведений всех форм собственности, где студенты получают степень профессионального младшего бакалавра или бакалавра по дневной или дульной формам. Исключением станут заведения, где обучают курсантов.

Программа "Основ национального сопротивления" предусматривает практические стрельбы, огневые упражнения, тренировки со стрелковым оружием и боеприпасами. Их будут проводить на ближайших полигонах различных компонентов Сил обороны, на сертифицированных стрельбищах, в тирах и на интерактивных тренажерах. Для тех, кому брать оружие в руки не позволяет религия (человек должен официально принадлежать к законной религиозной организации), позволят заменить соответствующие тренировки на другие части подготовки.

Соискателям образования с инвалидностью или частичной потерей трудоспособности разрешают освобождение от практических занятий, которые могут им навредить. Однако нужно будет писать заявление и предоставлять медицинские документы в подтверждение своего состояния.

Также от изучения "Основ национального сопротивления" планируют освободить тех, кто:

проходил военную службу;

успешно изучил эту дисциплину во время предыдущего получения профессионального предвысшего или высшего образования;

имеет документ о прохождении БЗВП и получении военно-учетной специальности;

не учится на дневной или дульной форме;

проживает на временно оккупированных территориях.

Освобожденные от изучения "Основ национального сопротивления" смогут самостоятельно выбирать, какие дополнительные образовательные компоненты хотят получить взамен. Тех, кто не имеет права на освобождение от дисциплины, но не сдал итоговый контроль или вообще отказался от обучения по ней, смогут отчислять.

Подготовка к национальному сопротивлению: отсрочка

По действующей норме Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" военнообязанные до 25 лет не подлежат мобилизации, если прошли БЗВП или базовую военную службу. Такие люди могут быть мобилизованы только добровольно. Однако предлагается, что отсрочку имели только те военнообязанные, которые не достигли 25-летнего возраста и прошли базовую военную службу.

Также прохождения БОВП будет недостаточно для поступления мужчин в возрасте до 60 лет на государственную службу. Необходимо будет только прохождение военной службы, если человек не был определен непригодным по состоянию здоровья. Подготовка к нацсопротивлению не будет освобождать мужчин и от дальнейшего направления на базовую военную службу.

Подготовка к национальному сопротивлению: замечания

В научно-экспертном управлении ВР посоветовали все же засчитать новую подготовку как прохождение базовой военной службы. Кроме того, в заключении обратили внимание на то, что введение такой обязательной дисциплины приведет к тому, что студенты не будут поступать на так называемую военную кафедру. Ожидается, что это уменьшит объем офицеров запаса и приведет к снижению возможности комплектовать офицерские должности в условиях войны. Учитывая это, рекомендовали оставить студентам выбор — учиться по программе дисциплины "Основы национального сопротивления" или подготовки офицеров запаса.

Предложение об изменениях в пункт об отсрочке раскритиковали как непоследовательное. Эксперты объяснили, что военнообязанные, которые уже прошли базовую военную службу, наоборот, уже имеют необходимые навыки для противодействия вооруженной агрессии в отличие от других граждан.

Напомним, 9 июля народный депутат Александр Федиенко сообщил, что из-за российских атак ТЦК станут мобильными и децентрализованными.

В Министерстве образования и науки сообщали, что курс "Основы национального сопротивления" может стать заменой БЗВП для студентов, которая должна стать обязательной с 1 сентября этого года. Отмечалось, что акцент будет на домедицинской помощи, теоретическом компоненте, навигационных навыках и современных цифровых технологиях для безопасности и обороны.