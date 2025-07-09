Частина чоловіків втратить відстрочку до 25 років: у Раді підготували законопроєкт

В Україні пропонується запровадження програми підготовки до національного спротиву для студентів. За відмову її проходити будуть відраховувати з вишів, а на відстрочку військовозобов’язані віком до 25 років зможуть претендувати лише після базової військової служби.

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Законопроєкт №13347, який передбачає ці зміни, вже рекомендував прийняти за основу Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Про це відомо з його картки на сайті парламенту.

Підготовка до національного спротиву: що це таке

Пропонується виключити статті 9 і 10-1 Закону "Про військовий обов’язок і військову службу", таким чином скасувавши початкову загальновійськову підготовку та базову загальновійськову підготовку. Замість цього для здобувачів освіти хочуть запровадити підготовку до національного спротиву.

Така підготовка розпочинатиметься на третьому рівні повної загальної середньої освіти. У закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної) і фахової передвищої освіти її проводитимуть за допомогою дисципліни "Захист України" та заходів з військово-патріотичного виховання молоді. У закладах фахової передвищої й вищої освіти, а також закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання підготовка продовжиться завдяки дисципліні "Основи національного спротиву".

Таку навчальну дисципліну включать до освітніх програм і навчальних планів закладів освіти усіх форм власності, де студенти здобувають ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра за денною або дульною формами. Виключенням стануть заклади, де навчають курсантів.

Програма "Основ національного спротиву" передбачає практичні стрільби, вогневі вправи, тренування зі стрілецькою зброєю та боєприпасами. Їх будуть проводити на найближчих полігонах різних компонентів Сил оборони, на сертифікованих стрільбищах, у тирах та на інтерактивних тренажерах. Для тих, кому брати зброю до рук не дозволяє релігія (людина має офіційно належати до законної релігійної організації), дозволять замінити відповідні тренування на інші частини підготовки.

Здобувачам освіти з інвалідністю або частковою втратою працездатності дозволяють звільнення від практичних занять, які можуть їм зашкодити. Однак потрібно буде писати заяву та надавати медичні документи на підтвердження свого стану.

Також від вивчення "Основ національного спротиву" планують звільнити тих, хто:

проходив військову службу;

успішно вивчив цю дисципліну під час попереднього здобуття фахової передвищої або вищої освіти;

має документ про проходження БЗВП та здобуття військово-облікової спеціальності;

не навчається за денною або дульною формою;

проживає на тимчасово окупованих територіях.

Звільнені від вивчення "Основ національного спротиву" зможуть самостійно обирати, які додаткові освітні компоненти хочуть отримати натомість. Тих, хто не має права на звільнення від дисципліни, але не склав підсумковий контроль або взагалі відмовився від навчання за нею, зможуть відраховувати.

Підготовка до національного спротиву: відстрочка

За чинною нормою Закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" військовозобов’язані до 25 років не підлягають мобілізації, якщо пройшли БЗВП або базову військову службу. Такі люди можуть бути мобілізовані лише добровільно. Однак пропонується, що відстрочку мали тільки ті військовозобов’язані, які не досягли 25-річного віку та пройшли базову військову службу.

Також проходження БЗВП буде недостатньо для вступу чоловіків віком до 60 років на державну службу. Необхідне буде лише проходження військової служби, якщо людина не була визначена непридатною за станом здоров’я. Підготовка до нацспротиву не звільнятиме чоловіків і від подальшого направлення на базову військову службу.

Підготовка до національного спротиву: зауваження

У науково-експертному управлінні ВР порадили все ж зарахувати нову підготовку як проходження базової військової служби. Окрім того, у висновку звернули увагу на те, що запровадження такої обов’язкової дисципліни призведе до того, що студенти не вступатимуть на так звану військову кафедру. Очікується, що це зменшить обсяг офіцерів запасу та призведе до зниження можливості комплектувати офіцерські посади в умовах війни. З огляду на це рекомендували залишити студентам вибір — навчатись за програмою дисципліни "Основи національного спротиву" чи підготовки офіцерів запасу.

Пропозицію щодо змін до пункту про відстрочку розкритикували як непослідовну. Експерти пояснили, що військовозобов’язані, які вже пройшли базову військову службу, навпаки, вже мають потрібні навички для протидії збройній агресії на відміну від інших громадян.

Нагадаємо, 9 липня народний депутат Олександр Федієнко повідомив, що через російські атаки ТЦК стануть мобільними та децентралізованими.

У Міністерстві освіти й науки повідомляли, що курс "Основи національного спротиву" може стати заміною БЗВП для студентів, яка має стати обов’язковою з 1 вересня цього року. Зазначалося, що акцент буде на домедичній допомозі, теоретичному компоненті, навігаційних навичках і сучасних цифрових технологіях для безпеки та оборони.