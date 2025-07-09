Военный на Сумщине украл БТР и поехал на нем домой: как его наказали

Военнослужащий на Сумщине украл бронетранспортер и покинул воинскую часть. Его осудили на 7 лет лишения свободы.

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Сумской районный суд признал виновным военнослужащего одной из частей области в дезертирстве и похищении военной техники, сообщили в Государственном бюро расследования.

Военный проходил службу в должности водителя спецтехники. В январе 2025 года он самовольно оставил воинскую часть: под предлогом заправки бронетранспортера топливом он выехал на БТРе с территории части, взял с собой автомат, и направился домой на Полтавщину.

Он преодолел несколько сотен километров по дорогам общего пользования, оставил БТР на обочине вблизи села и пошел спать в лесополосу.

Работники ГБР совместно с военной службой правопорядка и СБУ оперативно задержали дезертира. Похищенный бронетранспортер и оружие вернули в воинскую часть.

Суд признал военного виновным в дезертирстве и похищении военной техники, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 УК Украины), и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы.

Напомним, в июне 2025 с КПП "Ужгород" в Словакию сбежал военнослужащий Госпогранслужбы. В Словакии он запросил статус беженца, объяснив побег тем, что избегает войны.

Фокус также писал, что в Днепропетровской области полицейские разоблачили группу военнослужащих, которые способствовали совершению системного дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины.