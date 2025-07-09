Військовий на Сумщині вкрав БТР і поїхав на ньому додому: як його покарали

Військовослужбовець на Сумщині вкрав бронетранспортер та залишив військову частину. Його засудили до 7 років позбавлення волі.

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Сумський районний суд визнав винним військовослужбовця однієї з частин області у дезертирстві та викраденні військової техніки, повідомили у Державному бюро розслідування.

Військовий проходив службу на посаді водія спецтехніки. У січні 2025 року він самовільно залишив військову частину: під приводом заправлення бронетранспортера паливом він виїхав на БТРі з території частини, взяв із собою автомат, та попрямував додому на Полтавщину.

Він подолав кількасот кілометрів дорогами загального користування, залишив БТР на узбіччі поблизу села і пішов спати до лісосмуги.

Працівники ДБР спільно з військовою службою правопорядку та СБУ оперативно затримали дезертира. Викрадений бронетранспортер і зброю повернули до військової частини.

Суд визнав військового винним у дезертирстві та викраденні військової техніки, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408, ч. 4 ст. 410 КК України), та призначив покарання у вигляді 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в червні 2025 з КПП "Ужгород" в Словаччину втік військовослужбовець Держприкордонслужби. У Словаччині він запросив статус біженця, пояснивши втечу тим, що уникає війни.

Фокус також писав, що у Дніпропетровській області поліцейські викрили групу військовослужбовців, які сприяли вчиненню системного дезертирства з лав Збройних сил України.