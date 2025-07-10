ВС РФ продвинулись в районе 5 населенных пунктов на Харьковщине и Донетчине: в DeepState обновили карту

Враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий. Наиболее активно росины наступают на Покровском направлении.

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Российские оккупанты за минувшие сутки имеют успехи в районе 5 населенных пунктах Украины. Они продвинулись в Донецкой и Харьковской областях. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState.

"Враг продвинулся в Мирном, Торецке, Леонидовке, возле Боровской Андреевки и Зеленого Гая", — говорится в сообщении.

Продвижение россиян аналитики DeepState показали на картах.

Аналитики отметили, что враг пытается сохранить интенсивность штурмовых действий. В частности, в прошлом месяце россияне активно наступали на Покровском направлении — 32% всех атак, на Курском — 16,4%, Новопавловском — 15%, Лиманском — 10,3% и Торецком отрезках — 9,5%. Суммарно на эти направления приходится 83% всех штурмовых действий противника.

Ранее в DeepState сообщили, что бойцы 1-го механизированного батальона 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ смогли выйти из "кармана" к северу от села Ривнополь в Донецкой области. Оккупанты окружали участок с трех сторон.

Также аналитики DeepState сообщили о захвате села Лобково и продвижении ВС РФ вблизи села Степное в Запорожской области. Однако в ОК "Юг" утверждают, что даже не фиксировали на этих участках вражеских штурмов.