ЗС РФ просунулися в районі 5 населених пунктів на Харківщині і Донеччині: в DeepState оновили карту

Ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій. Найбільш активно росіни наступають на Покровському напрямку.

Related video

Російські окупанти за минулу добу мають успіхи в районі 5 населених пунктах України. Вони просунулися на Донеччині та Харківщині. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState.

"Ворог просунувся у Мирному, Торецьку, Леонідівці, біля Борівської Андріївки та Зеленого Гаю", — йдеться в повідомленні.

Просування росіян аналітики DeepState показали на картах.

Аналітики зауважили, що ворог намагається зберегти інтенсивність штурмових дій. Зокрема, минулого місяця росіяни найактивніше наступали на Покровському напрямку — 32% всіх атак, на Курському — 16,4%, Новопавлівському — 15%, Лиманському — 10,3% та Торецькому відтинках — 9,5%. Сумарно на ці напрямки припадає 83% всіх штурмових дій противника.

Раніше в DeepState повідомили, що бійці 1-го механізованого батальйону 31-ї окремої механізованої бригади ЗСУ змогли вийти з "кишені" на північ від села Рівнопіль у Донецькій області. Окупанти оточували ділянку з трьох сторін.

Також аналітики DeepState повідомили про захоплення села Лобкове та просування ЗС РФ поблизу села Степове у Запорізькій області. Однак в ОК "Південь" стверджують, що навіть не фіксували на цих ділянках ворожих штурмів.