Пограничники взяли в плен двух пехотинцев РФ, использовав только один дрон (видео)

Оккупанты, которых обнаружили на Купянском направлении, были измучены жаждой. Прочитав записку на русском языке, они охотно отправились за "птичкой".

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После успешной ночной работы по вражеской позиции подразделение "Феникс" получило сообщение от разведки о двух пехотинцах ВС РФ, которые пытаются привлечь к себе внимание самодельным "белым флагом". Деталями 10 июля сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

В пограничном подразделении решили проявить гуманность, поэтому пилоты отправили к вражеским бойцам только один Mavic. Беспилотник нес бутылку воды, к которой была прикреплена записка. Там было указано на русском языке: "Идите через ж/д мост, вас встретят".

"Они очень обрадовались сброшенной воде, начали махать руками и благодарить. Было такое ощущение, что они уже не первый день страдали от жажды. Прочитав записку, они начали движение за нашим дроном", — вспомнил пилот "Камаз", который управлял в тот момент дроном.

Российских пехотинцев вели к украинским позициям. Операция в целом заняла примерно 1,5 часа, и за это время оккупантов попытались ликвидировать свои же. Вражеский дрон совершил сброс, нанеся одному из бойцов ранения. Однако россиян все же удалось доставить к пехоте ГПСУ, которая и провела задержание военнопленных.

"Для нас не было целью просто убить противника. Если он демонстрирует явное желание сдаться в плен, мы проявляем к нему гуманность. Это важно, ведь именно этим мы отличаемся от врага", — подчеркнул командир "Феникса" с позывным "Пацифист".

Напомним, военнослужащий ВСУ Анатолий Осуховский вспомнил, как вместе с собратьями попал во вражескую засаду и прощался с жизнью, но оказался в плену. После допроса нескольких военнопленных россияне расстреляли, а "Лондону" удалось воспользоваться моментом и убежать.

Представитель бригады "Рубеж" Максим Таран рассказал о новой тактике ВС РФ на Северском направлении. Россияне запускают к позициям Сил обороны так называемых солдат-однодневок.