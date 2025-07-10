Прикордонники взяли у полон двох піхотинців РФ, використавши лише один дрон (відео)

Окупанти, яких виявили на Куп’янському напрямку, були змучені спрагою. Прочитавши записку російською мовою, вони охоче вирушили за "пташкою".

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Після успішної нічної роботи по ворожій позиції підрозділ "Фенікс" отримав повідомлення від розвідки про двох піхотинців ЗС РФ, які намагаються привернути до себе увагу саморобним "білим прапором". Деталями 10 липня повідомили у Державній прикордонній службі України.

У прикордонному підрозділі вирішили проявити гуманність, тож пілоти відправили до ворожих бійців лише один Mavic. Безпілотник ніс пляшку води, до якої була прикріплена записка. Там було зазначено російською: "Йдіть через залізничний міст, вас зустрінуть".

"Вони дуже зраділи скинутій воді, почали махати руками й дякувати. Було таке відчуття, що вони вже не перший день потерпали від спраги. Прочитавши записку, вони почали рух за нашим дроном", — згадав пілот "Камаз", який керував в той момент дроном.

Російських піхотинців вели до українських позицій. Операція загалом зайняла приблизно 1,5 години, і за цей час окупантів спробували ліквідувати свої ж. Ворожий дрон здійснив скид, завдавши одному з бійців поранень. Однак росіян все ж вдалося доправити до піхоти ДПСУ, яка й провела затримання військовополонених.

"Для нас не було ціллю просто вбити противника. Якщо він демонструє явне бажання здатися в полон, ми проявляємо до нього гуманність. Це важливо, адже саме цим ми відрізняємося від ворога", — наголосив командир "Фенікса" з позивним "Пацифіст".

Нагадаємо, військовослужбовець ЗСУ Анатолій Осуховський згадав, як разом з побратимами потрапив у ворожу засідку й прощався з життям, але опинився у полоні. Після допиту кількох військовополонених росіяни розстріляли, а "Лондону" вдалося скористатись моментом і втекти.

Речник бригади "Рубіж" Максим Таран розповів про нову тактику ЗС РФ на Сіверському напрямку. Росіяни запускають до позицій Сил оборони так званих солдатів-одноразок.