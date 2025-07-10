Пытаются догнать РФ и Украину: у США не получается сделать дешевые FPV-дроны, — Forbes

В производстве FPV-дронов, которые изменили ход современной войны и активно используются в российско-украинской войне, и попытке обогнать РФ и Украину в их создании и постоянном усовершенствовании, армия США пока не добилась существенных успехов.

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Вместо того чтобы производить дешевые БПЛА, она планирует сосредоточиться на нескольких дорогостоящих системах, пишет Forbes со ссылкой на бюджетные документы.

В июле 2023 года Пентагон объявил о новой Программе преследований и ударов на малых высотах (LASSO). Новое оружие, представляющее собой ударные беспилотники для пехоты, нужно было срочно.

Не исключено, что на этот проект американский ВПК вдохновился Украиной, где небольшие дроны жгли российскую бронетехнику с большой дистанции.

Но вместо дешевых беспилотников американцы замахнулись на более серьезное оружие.

Что такое LASSO

LASSO — это переносной беспилотник с летальной боевой нагрузкой, запускаемый из специальной трубчатой платформы. Он включает в себя электрооптический/инфракрасный датчик, высокоточное управление полетом и способность летать, отслеживать и поражать цели, находящиеся вне прямой видимости, и бронетехнику высокоточным огнем. В настоящее время LASSO состоит из трех модулей: пусковой трубы, БПЛА и станции управления огнем.

Аппарат бы запускался с помощью сжатого воздуха или другого газа, и только затем бы раскрывал крылья.

В отличие от обычных FPV-дронов новая разработка США более дорогая и громоздкая

LASSO будет оснащен инфракрасным датчиком или тепловизором. Они до сих пор редко встречаются на FPV, поскольку обычно увеличивают стоимость на $200–$500 долларов, поэтому на дневных FPV они, как правило, отсутствуют. При этом в Украине это – стоимость целого дрона, который военные часто используют на боевых позициях.

Требования к LASSO включают дальность полета 20 километров и способность уничтожать бронетехнику, включая танки, выполняя те же функции, что и FPV.

LASSO позволит солдату совершать несколько витков в обычном боевом пространстве IBCT, захватывать и атаковать цели как в пределах, так и за пределами зоны обслуживания экипажа и зоны действия стрелкового оружия.

В декабре 2023 года компания AeroVironment объявила, что армия США выбрала их SwitchBlade 600 для выполнения требований LASSO.

Switchblade 600, выпущенный в 2020 году, является старшим братом SwitchBlade 300 с большей дальностью полета и более мощной боевой частью. Последний широко использовался в Ираке и Афганистане против "высокоценных целей" примерно с 2012 года.

Армия США намерена купить 294 боеприпаса SwitchBlade 600 LASSO по цене $170 000 за штуку.

Принцип работы SwitchBlade 600

Она также приобретет 54 наземных блока управления. Вместо коммерческих контроллеров стоимостью в несколько сотен долларов, которые есть у украинских операторов FPV, эти стоят $69 204 каждый.

Ранее Фокус писал, что ВСУ применит первую автономную турель Sky Sentinel для уничтожения дронов и крылатых ракет. Мы также писали, что украинские защитники одним ударом дрона уничтожили весь мототранспорт россиян, который те собрали для штурма.