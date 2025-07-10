Намагаються наздогнати РФ і Україну: у США не виходить зробити дешеві FPV-дрони, — Forbes

У виробництві FPV-дронів, які змінили перебіг сучасної війни й активно використовуються в російсько-українській війні, і спробі обігнати РФ і Україну в їх створенні та постійному вдосконаленні, армія США поки що не домоглася істотних успіхів.

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Замість того щоб виробляти дешеві БПЛА, вона планує зосередитися на кількох дорогих системах, пише Forbes з посиланням на бюджетні документи.

У липні 2023 року Пентагон оголосив про нову Програму переслідувань і ударів на малих висотах (LASSO). Нова зброя, що являє собою ударні безпілотники для піхоти, потрібна була терміново.

Не виключено, що на цей проєкт американський ВПК надихнувся Україною, де невеликі дрони палили російську бронетехніку з великої дистанції.

Але замість дешевих безпілотників американці замахнулися на більш серйозну зброю.

Що таке LASSO

LASSO — це переносний безпілотник з летальним бойовим навантаженням, що запускається зі спеціальної трубчастої платформи. Він охоплює електрооптичний/інфрачервоний датчик, високоточне управління польотом і здатність літати, відстежувати і вражати цілі, що знаходяться поза прямою видимістю, і бронетехніку високоточним вогнем. Наразі LASSO складається з трьох модулів: пускової труби, БПЛА і станції управління вогнем.

Апарат би запускався за допомогою стисненого повітря або іншого газу, і тільки потім би розкривав крила.

На відміну від звичайних FPV-дронів нова розробка США дорожча і громіздкіша

LASSO буде оснащений інфрачервоним датчиком або тепловізором. Вони досі рідко зустрічаються на FPV, оскільки зазвичай збільшують вартість на $200-$500 доларів, тож на денних FPV вони, як правило, відсутні. При цьому в Україні це — вартість цілого дрона, який військові часто використовують на бойових позиціях.

Вимоги до LASSO включають дальність польоту 20 кілометрів і здатність знищувати бронетехніку, включно з танками, виконуючи ті ж функції, що і FPV.

LASSO дасть змогу солдату здійснювати кілька витків у звичайному бойовому просторі IBCT, захоплювати й атакувати цілі як у межах, так і за межами зони обслуговування екіпажу та зони дії стрілецької зброї.

У грудні 2023 року компанія AeroVironment оголосила, що армія США вибрала їхній SwitchBlade 600 для виконання вимог LASSO.

Switchblade 600, випущений 2020 року, є старшим братом SwitchBlade 300 з більшою дальністю польоту і потужнішою бойовою частиною. Останній широко використовувався в Іраку та Афганістані проти "високоцінних цілей" приблизно з 2012 року.

Армія США має намір купити 294 боєприпаси SwitchBlade 600 LASSO за ціною $170 000 за штуку.

Принцип роботи SwitchBlade 600

Вона також придбає 54 наземні блоки управління. Замість комерційних контролерів вартістю в кілька сотень доларів, які є в українських операторів FPV, ці коштують $69 204 кожен.

Раніше Фокус писав, що ЗСУ застосує першу автономну турель Sky Sentinel для знищення дронів і крилатих ракет. Ми також писали, що українські захисники одним ударом дрона знищили весь мототранспорт росіян, який ті зібрали для штурму.