В Харькове прогремели взрывы: в результате атаки ВС РФ пострадали медицинское учреждение и жилая застройка
Под утро 11 июля российская армия атаковала Харьков ударными беспилотниками. Под ударом россиян оказались объекты гражданской инфраструктуры, в частности жилые дома и рабочее медицинское учреждение. Известно как минимум об одном пострадавшем человеке.
В результате атаки россиян в Харькове поднялся пожар, сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.
Около 05:20 часов Воздушные силы Украины предупредили об угрозе ударных БпЛА для города. Через несколько минут городской голова Игорь Терехов сообщил, что в городе прогремел взрыв, а также призвал жителей находиться в безопасных локациях из-за еще беспилотников в небе.
Вскоре Терехов узнал, что в результате российской атаки пострадал район жилой застройки в центральной части города.
"Предварительно, есть пострадавшие", — отметил мэр.
Удар по жилой застройке в Харькове подтвердил председатель ОВА Олег Синегубов. По его информации, россияне атаковали Салтовский район. В результате удара зафиксировано попадание по трехэтажному жилому дому и двору, а также повреждено здание. На месте удара поднялся пожар — загорелись конструктивные элементы сооружения. Площадь возгорания охватила около 20 квадратных метров.
Игорь Терехов также уточнил, что в результате ударов по городу пострадало работающее медицинское учреждение. По предварительной информации, в здании повылетали стекла.
Около 06:30 Синегубов сообщил, что в результате атаки известно как минимум об одном пострадавшем человеке — 64-летнем мужчине из Салтовского района.
Другие последствия атаки ВС РФ по Харькову устанавливаются.
Напомним, ночью 11 июля дроны также атаковали Россию: несколько регионов оказались под ударом, под прицелом беспилотников были местные военные заводы, которые помогают в войне РФ против Украины.
Также в Киеве возросло количество погибших из-за массированной атаки ВС РФ 10 июля: людей посекло осколками стекла, которое посыпалось в результате ударов по городу.