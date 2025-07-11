У Харкові прогриміли вибухи: внаслідок атаки ЗС РФ постраждали медичний заклад і житлова забудова

Під ранок 11 липня російська армія атакувала Харків ударними безпілотниками. Під ударом росіян опинилися об'єкти цивільної інфраструктури, зокрема житлові будинки та робочий медичний заклад. Відомо щонайменше про одну постраждалу людину.

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Внаслідок атаки росіян у Харкові здійнялася пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Близько 05:20 години Повітряні сили України попередили про загрозу ударних БпЛА для міста. Через кілька хвилин міський голова Ігор Терехов повідомив, що у місті прогримів вибух, а також закликав мешканців перебувати у безпечних локаціях через ще безпілотники у небі.

Скриншот | повідомлення Терехова про вибух у Харкові

Невдовзі Терехов дізнався, що внаслідок російської атаки постраждав район житлової забудови у центральній частині міста.

"Попередньо, є постраждалі", — зазначив мер.

Удар по житловій забудові у Харкові підтвердив голова ОВА Олег Синєгубов. За його інформацією, росіяни атакували Салтівський район. Внаслідок удару зафіксоване влучання по триповерховому житловому будинку та подвір'ї, а також пошкоджено будівлю. На місці удару здійнялася пожежа — зайнялися конструктивні елементи споруди. Площа займання охопила близько 20 квадратних метрів.

Скриншот | повідомлення ОВА про атаку по Харкову

Ігор Терехов також уточнив, що внаслідок ударів по місту постраждав медичний заклад, що працює. За попередньою інформацією, у будівлі повилітали шибки.

Близько 06:30 Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки відомо щонайменше про одну постраждалу людину — 64-річного чоловіка із Салтівського району.

Інші наслідки атаки ЗС РФ по Харкову встановлюються.

Нагадаємо, уночі 11 липня дрони також атакували Росію: кілька регіонів опинилися під ударом, під прицілом безпілотників були місцеві військові заводи, які допомагають у війні РФ проти України.

Також у Києві зросла кількість загиблих через масовану атаку ЗС РФ 10 липня: людей посікло уламками скла, що посипалося внаслідок ударів по місту.