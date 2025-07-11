Атака БПЛА по России: дроны ударили по ряду важных объектов ВПК РФ (фото, видео)

В нескольких регионах России ночь 11 июля была неспокойной. Ударные дроны поразили важные военные предприятия, взрывы раздавались в Подмосковье, Курской области и на юге.

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Город Таганрог Ростовской области с 6:00 утра пребывал под атакой БПЛА, активно работали системы ПВО. Вероятной целью был район аэродрома. Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Петр Андрющенко.

Местные жители сообщали о "последствиях на земле". Больше всего сообщений о взрывах поступило из Московской области, Тулы и приграничных регионов — Курской, Брянской и Белгородской областей.

БПЛА также видели в направлении Новороссийска над Краснодарским краем. География сообщений о пусках дронов выглядит так:

• Курская область — 53 беспилотника,

• Брянская — 19,

• Смоленская — 15,

• Белгородская — 14,

• Тульская — 13,

• Орловская и Московский регион — по 11,

• Крым — 7,

• Липецкая область и Черное море — по 4,

• Ростовская и Калужская области — по 2.

Удары БПЛА по Подмосковью

В подмосковной Дубне БПЛА вновь атакуют предприятие по разработке беспилотников "Кронштадт", которое разрабатывает беспилотники, сообщают местные жители.

Предприятие уже атаковали в мае 2025 года.

Целью атаки также могло быть АО "Конструкторское бюро приборостроения", разрабатывающее высокоточное управляемое оружие для сухопутных войск, системы ПВО и боевое стрелковое оружие, пишет медиа Astra.

О дроновой атаке ночью 11 июля сообщали жители города Луховицы Московской области, рядом с местом предполагаемой атаки находятся Луховицкий авиационный завод им. П.А. Воронина и местная нефтебаза.

Луховицкий авиационный завод был под ударом БПЛА

Завод входит в состав АО "Российская самолетостроительная корпорация "МиГ". Результаты попаданий на данный момент достоверно неизвестны.

Куда еще долетели дроны?

Жители Тулы также рассказывали о большом количестве взрывов в Пролетарском районе, где находятся три крупнейших предприятия оборонной промышленности. Все три завода уже атаковали в мае и июне текущего года.

В Таганроге обломки беспилотника упали на территорию Таганрогского авиационного научно-технического комплекса имени Бериева, сообщил мэр города Светлана Камбулова.

Российский чиновник уверяет, что пострадавших в результате атаки нет.

В Курской области беспилотник нанес удар по предприятию ООО "Псельское" в селе Малое Солдатское Беловского района. Также дрон атаковал поселок Карла Либкнехта Курчатовского района. На одном из объектов горел склад с доской на площади около 50 квадратных метров, рассказал губернатор региона Александр Хинштейн.

Минобороны России отчиталось о перехвате и уничтожении 155 украинских беспилотников самолетного типа в период с 23.00 10 июля до 7.00 11 июля.

Напомним, российские дроны могут залетать в украинский тыл на расстояние до 40 километров от линии фронта. ВС РФ часто бьют по гражданским.

Российский дрон 10 июля влетел в воздушное пространство Литвы из Беларуси. Изначально отмечалось, что это был "Шахед".