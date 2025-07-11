Атака БПЛА по Росії: дрони вдарили по низці важливих об'єктів ВПК РФ (фото, відео)

У кількох регіонах Росії ніч 11 липня була неспокійною. Ударні дрони вразили важливі військові підприємства, вибухи лунали в Підмосков'ї, Курській області та на півдні.

Related video

Місто Таганрог Ростовської області з 6:00 ранку перебувало під атакою БПЛА, активно працювали системи ППО. Ймовірною ціллю був район аеродрому. Про це повідомив керівник "Центру вивчення окупації" Петро Андрющенко.

Місцеві жителі повідомляли про "наслідки на землі". Найбільше повідомлень про вибухи надійшло з Московської області, Тули та прикордонних регіонів — Курської, Брянської та Бєлгородської областей.

БПЛА також бачили в напрямку Новоросійська над Краснодарським краєм. Географія повідомлень про пуски дронів виглядає так:

- Курська область — 53 безпілотники,

- Брянська — 19,

- Смоленська — 15,

- Бєлгородська — 14,

- Тульська — 13,

- Орловська і Московський регіон — по 11,

- Крим — 7,

- Липецька область і Чорне море — по 4,

- Ростовська і Калузька області — по 2.

Удари БПЛА по Підмосков'ю

У підмосковній Дубні БПЛА знову атакують підприємство з розробки безпілотників "Кронштадт", яке розробляє безпілотники, повідомляють місцеві жителі.

Підприємство вже атакували в травні 2025 року.

Метою атаки також могло бути АТ "Конструкторське бюро приладобудування", що розробляє високоточну керовану зброю для сухопутних військ, системи ППО і бойову стрілецьку зброю, пише медіа Astra.

Про дронову атаку вночі 11 липня повідомляли жителі міста Луховиці Московської області, поруч із місцем передбачуваної атаки розташовані Луховицький авіаційний завод ім. П.А. Вороніна і місцева нафтобаза.

Луховицький авіаційний завод був під ударом БПЛА

Завод входить до складу АТ "Російська літакобудівна корпорація "МіГ". Результати влучень наразі достовірно невідомі.

Куди ще долетіли дрони?

Мешканці Тули також розповідали про велику кількість вибухів у Пролетарському районі, де розташовані три найбільші підприємства оборонної промисловості. Усі три заводи вже атакували в травні та червні поточного року.

У Таганрозі уламки безпілотника впали на територію Таганрозького авіаційного науково-технічного комплексу імені Берієва, повідомила мер міста Світлана Камбулова.

Російський чиновник запевняє, що постраждалих унаслідок атаки немає.

У Курській області безпілотник завдав удару по підприємству ТОВ "Псельське" в селі Мале Солдатське Біловського району. Також дрон атакував селище Карла Лібкнехта Курчатовського району. На одному з об'єктів горів склад із дошкою на площі близько 50 квадратних метрів, розповів губернатор регіону Олександр Хінштейн.

Міноборони Росії відзвітувало про перехоплення і знищення 155 українських безпілотників літакового типу в період з 23.00 10 липня до 7.00 11 липня.

Нагадаємо, російські дрони можуть залітати в український тил на відстань до 40 кілометрів від лінії фронту. ЗС РФ часто б'ють по цивільних.

Російський дрон 10 липня влетів у повітряний простір Литви з Білорусі. Спочатку зазначалося, що це був "Шахед".