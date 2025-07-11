Наступление ВС РФ: захвачен поселок Ялта на границе Днепропетровской области, — DeepState (карты)

Российские войска захватили поселок Ялта, находящийся на границе Донецкой и Днепропетровской областей. Армия РФ продвигается и на других направлениях.

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Оккупанты захватили ряд населенных пунктов в Донецкой области. Статистику продвижения ВС РФ на фронте привела команда аналитиков DeepState.

Ялта расположена на границе Донецкой и Днепропетровской областей

ВС РФ также продвинулись вблизи поселка Перебудова, а также сел Воскресенка, Толстое и Полтавка в Донецкой области.

ВС РФ продвинулись в пяти поселках в Донецкой области

Кроме этого, у россиян имеются продвижения в поселке Мирное Донецкой области и селе Каменское в Запорожской области.

Россияне активно штурмуют позиции ВСУ в Запорожской области

Темпы наступления войск РФ в Украине

В июне 2025 года, по данным DeepState, россияне сохраняли интенсивность штурмовых действий. Во второй декаде месяца была активизация атак: если в мае среднесуточное количество атак было 184, то в июне — уже 186.

ВС РФ пять дней подряд с 10 по 14 июня проводили более 200 штурмовых действий за день. Активнее всего в июне было наступление на Покровском отрезке (32% всех атак).

Высокая интенсивность боев сохраняется на Курском (16,4%), Новопавловском (15%), Лиманском (10,3%) и Торецком направлениях (9,5%). Суммарно на эти направления приходится 83% всех российских наступлений.

Напомним, ВС РФ запустили по городу Доброполье более 100 FPV-дронов. Этот населенный пункт расположен в 18 км к северу от Покровска.

Тем временем издание The Economist уверяет, что России понадобится 89 лет на полную оккупацию Украины.