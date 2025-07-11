Наступ ЗС РФ: захоплено селище Ялта на кордоні Дніпропетровської області, — DeepState (карти)

Російські війська захопили селище Ялта, що знаходиться на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Армія РФ просувається і на інших напрямках.

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Окупанти захопили низку населених пунктів у Донецькій області. Статистику просування ЗС РФ на фронті навела команда аналітиків DeepState.

Ялта розташована на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей

ЗС РФ також просунулися поблизу селища Перебудова, а також сіл Воскресенка, Толстое і Полтавка в Донецькій області.

ЗС РФ просунулися в п'яти селищах у Донецькій області

Крім цього, у росіян є просування в селищі Мирне Донецької області та селі Кам'янське в Запорізькій області.

Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ в Запорізькій області

Темпи наступу військ РФ в Україні

У червні 2025 року, за даними DeepState, росіяни зберігали інтенсивність штурмових дій. У другій декаді місяця була активізація атак: якщо в травні середньодобова кількість атак була 184, то в червні — вже 186.

ЗС РФ п'ять днів поспіль із 10 до 14 червня проводили понад 200 штурмових дій за день. Найактивнішим у червні був наступ на Покровському відрізку (32% усіх атак).

Висока інтенсивність боїв зберігається на Курському (16,4%), Новопавлівському (15%), Лиманському (10,3%) і Торецькому напрямках (9,5%). Сумарно на ці напрямки припадає 83% усіх російських наступів.

Нагадаємо, ЗС РФ запустили по місту Добропілля понад 100 FPV-дронів. Цей населений пункт розташований за 18 км на північ від Покровська.

Тим часом видання The Economist запевняє, що Росії знадобиться 89 років на повну окупацію України.