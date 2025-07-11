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Наступ ЗС РФ: захоплено селище Ялта на кордоні Дніпропетровської області, — DeepState (карти)

війська росії взяли селище ялта
Окупанти захопили низку населених пунктів у Донецькій області | Фото: Известия

Російські війська захопили селище Ялта, що знаходиться на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей. Армія РФ просувається і на інших напрямках.

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Окупанти захопили низку населених пунктів у Донецькій області. Статистику просування ЗС РФ на фронті навела команда аналітиків DeepState.

село Ялта на карті DeepState
Ялта розташована на кордоні Донецької та Дніпропетровської областей

ЗС РФ також просунулися поблизу селища Перебудова, а також сіл Воскресенка, Толстое і Полтавка в Донецькій області.

карта deepstate
ЗС РФ просунулися в п'яти селищах у Донецькій області

Крім цього, у росіян є просування в селищі Мирне Донецької області та селі Кам'янське в Запорізькій області.

кам'янське на карті deepstate
Росіяни активно штурмують позиції ЗСУ в Запорізькій області

Темпи наступу військ РФ в Україні

У червні 2025 року, за даними DeepState, росіяни зберігали інтенсивність штурмових дій. У другій декаді місяця була активізація атак: якщо в травні середньодобова кількість атак була 184, то в червні — вже 186.

ЗС РФ п'ять днів поспіль із 10 до 14 червня проводили понад 200 штурмових дій за день. Найактивнішим у червні був наступ на Покровському відрізку (32% усіх атак).

Висока інтенсивність боїв зберігається на Курському (16,4%), Новопавлівському (15%), Лиманському (10,3%) і Торецькому напрямках (9,5%). Сумарно на ці напрямки припадає 83% усіх російських наступів.

Нагадаємо, ЗС РФ запустили по місту Добропілля понад 100 FPV-дронів. Цей населений пункт розташований за 18 км на північ від Покровська.

Тим часом видання The Economist запевняє, що Росії знадобиться 89 років на повну окупацію України.