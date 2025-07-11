Производит истребители МиГ-29 и МиГ-31: Силы обороны атаковали завод в Подмосковье

Предприятие задействовано в цикле модернизации БпЛА "Герань"/"Шахед". Местные жители сообщали о "хлопках" над городом.

Related video

Силы обороны Украины 11 июля атаковали оборонный завод на территории РФ. Целью стал Луховицкий авиационный завод в Московской области. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

"Под ударом был Луховичский авиационный завод в Московской области. Он специализируется на производстве и модернизации истребителей типа МиГ-29, МиГ-31 и их модификаций, а также участвует в разработке новых образцов боевой авиации, в частности проектов "перспективного фронтового истребителя" на базе платформы МиГ", — проинформировал Андрей Коваленко.

Кроме этого, по его информации, предприятие задействовано в цикле модернизации БпЛА "Герань"/"Шахед".

Местные паблики города Луховицы утром, 11 июля, сообщали об атаке украинских беспилотников.

"Над городом Луховицы слышны хлопки. Похоже, что работает ПВО. Слышно, что летает вертолет, который используется для уничтожения БпЛА", — говорится в сообщении.

В Генштабе ВСУ пока что информацию об атаке на "Луховицкий авиационный завод" не комментировали.

Напомним, что в нескольких регионах России ночь 11 июля была неспокойной. Ударные дроны поразили важные военные предприятия, взрывы раздавались в Подмосковье, Курской области и на юге.

Российский дрон 10 июля влетел в воздушное пространство Литвы из Беларуси. Сначала отмечалось, что это был "Шахед".