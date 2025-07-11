Виробляє винищувачі МіГ-29 та МіГ-31: Сили оборони атакували завод в Підмосков'ї

Підприємство задіяне в циклі модернізації БпЛА "Герань"/"Шахед". Місцеві жителі повідомляли про "хлопки" над містом.

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Сили оборони України 11 липня атакували оборонний завод на території РФ. Цілюю став Луховицький авіаційний завод в Московській області. Про це повідомив оцільниц Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

"Під ударом був Луховицький авіаційний завод в Московській області. Він спеціалізується на виробництві та модернізації винищувачів типу МіГ-29, МіГ-31 та їхніх модифікацій, а також бере участь у розробці нових зразків бойової авіації, зокрема проєктів "перспективного фронтового винищувача" на базі платформи МіГ", — проінформував Андрій Коваленко.

Крім цього, за його інформацією, підприємство задіяне в циклі модернізації БпЛА "Герань"/"Шахед".

Місцеві пабліки міста Луховиці зранку, 11 липня, повідомляли про атаку українських безпілотників.

"Над містом Луховиці чути хлопки. Схоже, що працює ППО. Чути, що літає гелікоптер, який використовується для знищення БпЛА", — йдеться в повідомленні.

У Генштабі ЗСУ поки що інформацію про атаку на "Луховицький авіаційний завод" не коментували.

Нагадаємо, що у кількох регіонах Росії ніч 11 липня була неспокійною. Ударні дрони вразили важливі військові підприємства, вибухи лунали в Підмосков'ї, Курській області та на півдні.

Російський дрон 10 липня влетів у повітряний простір Литви з Білорусі. Спочатку зазначалося, що це був "Шахед".