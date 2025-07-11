Функциональный медцентр с различными зонами: ВСУ получили мобильный полевой госпиталь из Германии

Мобильный госпиталь можно быстро разбирать, собирать и перемещать. Он имеет различные зоны, включая медицинскую сортировку, неотложную помощь, рентген, операционную и отделение интенсивной терапии.

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Немецкая оборонная компания Rheinmetall поставил ВСУ уже четвертый мобильный полевой госпиталь типа Role 2. Об этом сообщается на сайте компании.

Модульная система состоит из трех грузовиков-прицепов. Каждый из них оснащен 2 контейнерными модулями с выдвижными элементами. В собранном виде эти расширения образуют функциональный медицинский центр. Он имеет различные зоны, включая медицинскую сортировку, неотложную помощь, рентген, операционную и отделение интенсивной терапии.

Мобильный госпиталь можно быстро разбирать, собирать и перемещать.

Кроме этого в Германии провели обучение для персонала таких передвижных госпиталей. Их учили как работать с мобильной инфраструктурой, так и на медицинском и техническом оборудовании внутри контейнеров.

Речь идет о работе на аппаратах ИВЛ, рентгенаппаратах, мониторинговом оборудовании и с использованием хирургических инструментов. Также было проведено обучение процедурам быстрого ввода в эксплуатацию, ухода за пациентами и сотрудничества между лечебными бригадами.

Дальнейшие поставки мобильных госпиталей и учебные курсы были заказаны и будут реализованы до конца 2026 года. В целом речь идет еще о шести системах такого типа.

Напомним, что в Украине чешская компания Excalibur Army открыла свое представительство. Она намерена совместно с "Украинской бронетехникой" развернуть производство артиллерийских боеприпасов.

Также сообщалось, что Германия выделяет средства на производство 500 дальнобойных дронов "Лютый" для Сил обороны Украины.