Функціональний медцентр з різними зонами: ЗСУ отримали мобільний польовий шпиталь з Німеччини

Мобільний шпиталь можна швидко розбирати, збирати і переміщувати. Він має різні зони, включаючи медичне сортування, невідкладну допомогу, рентген, операційну та відділення інтенсивної терапії.

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Німецька оборонна компанія Rheinmetall поставив ЗСУ уже четвертий мобільний польовий шпиталь типу Role 2. Про це повідомляється на сайті компанії.

Модульна система складається з трьох вантажівок-причепів. Кожен з них оснащений 2 контейнерними модулями з висувними елементами. У зібраному вигляді ці розширення утворюють функціональний медичний центр. Він має різні зони, включаючи медичне сортування, невідкладну допомогу, рентген, операційну та відділення інтенсивної терапії.

Мобільний шпиталь можна швидко розбирати, збирати і переміщувати.

Крім цього у Німеччині провели навчання для персоналу таких пересувних шпиталів. Їх вчили як працювати з мобільною інфраструктурою, так і на медичному та технічному обладнанні всередині контейнерів.

Йдеться про роботу на апаратах ШВЛ, рентгенапаратах, моніторинговому обладнанні та з використанням хірургічних інструментів. Також було проведено навчання процедурам швидкого введення в експлуатацію, догляду за пацієнтами та співпраці між лікувальними бригадами.

Подальші поставки мобільних госпіталів і навчальні курси були замовлені та будуть реалізовані до кінця 2026 року. Загалом йдеться ще про шість систем такого типу.

Нагадаємо, що в Україні чеська компанія Excalibur Army відкрила своє представництво. Вона має намір спільно з "Українською бронетехнікою" розгорнути виробництво артилерійських боєприпасів.

Також повідомлялося, що Німеччина виділяє кошти на виробництво 500 далекобійних дронів "Лютий" для Сил оборони України.