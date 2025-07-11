ГУР уничтожило газопровод, который питал предприятия российского ВПК в трех областях — СМИ

В результате спецоперации Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожен участок стратегического магистрального газопровода на территории РФ, который обеспечивал газоснабжение оборонных предприятий в Челябинской, Оренбургской и Свердловской областях.

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Как сообщает Украинская правда со ссылкой на источник в украинской разведке, вечером 10 июля в районе города Лангепас, что в Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области России, прогремел мощный взрыв, который вызвал масштабный пожар. По данным собеседника, это стало результатом успешной диверсионной операции ГУР.

Уничтоженная инфраструктура является частью крупного магистрального газопровода, который используется для обеспечения российского военно-промышленного комплекса. Его годовая пропускная способность составляла примерно 2,6 миллиарда кубометров природного газа. В результате взрыва были повреждены две трубопроводные линии, между которыми расстояние до газовых компрессорных станций составляло около 20 километров.

"В момент подрыва в этих участках газопровода находилось примерно 4 миллиона 112 тысяч кубометров газа", — рассказал источник в ГУР.

По оценкам разведки, при средней стоимости одной тысячи кубометров газа в 350 долларов США, общая сумма одномоментных прямых потерь для российской стороны может превышать 1 миллион 300 тысяч долларов.

Также в ГУР отметили, что восстановление газопровода займет ориентировочно один месяц. Из-за болотистой местности, где расположены поврежденные участки, ремонтно-восстановительные работы существенно затруднены. Ожидается, что в течение этого периода объем транспортировки газа снизится на 25 миллионов кубометров.

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины неоднократно осуществляло операции на территории Российской Федерации, направленные на вывод из строя стратегически важной инфраструктуры, связанной с логистикой и энергетическим обеспечением российского военного комплекса.

Как сообщал Фокус, в июне вблизи Владивостока взорвался газопровод, который обеспечивает российские войска на Дальнем Востоке.

10 июля в Мелитополе ГУР подорвало 5 оккупантов и станцию спутниковой связи.