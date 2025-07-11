ГУР знищило газогін, який живив підприємства російського ВПК у трьох областях – ЗМІ

Унаслідок спецоперації Головного управління розвідки Міноборони України знищено ділянку стратегічного магістрального газопроводу на території РФ, який забезпечував газопостачання оборонних підприємств у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях.

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Як повідомляє Українська правда з посиланням на джерело в українській розвідці, ввечері 10 липня в районі міста Лангепас, що в Ханти-Мансійському автономному окрузі Тюменської області Росії, пролунав потужний вибух, який спричинив масштабну пожежу. За даними співрозмовника, це стало результатом успішної диверсійної операції ГУР.

Знищена інфраструктура є частиною великого магістрального газогону, який використовується для забезпечення російського військово-промислового комплексу. Його річна пропускна здатність становила приблизно 2,6 мільярда кубометрів природного газу. Унаслідок вибуху було пошкоджено дві трубопровідні лінії, між якими відстань до газових компресорних станцій становила близько 20 кілометрів.

"У момент підриву в цих ділянках газогону перебувало приблизно 4 мільйони 112 тисяч кубометрів газу", – розповіло джерело в ГУР.

За оцінками розвідки, при середній вартості однієї тисячі кубометрів газу у 350 доларів США, загальна сума одномоментних прямих втрат для російської сторони може перевищувати 1 мільйон 300 тисяч доларів.

Також у ГУР зазначили, що відновлення газопроводу займе орієнтовно один місяць. Через болотисту місцевість, де розташовані пошкоджені ділянки, ремонтно-відновлювальні роботи суттєво ускладнені. Очікується, що упродовж цього періоду обсяг транспортування газу знизиться на 25 мільйонів кубометрів.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міноборони України неодноразово здійснювало операції на території Російської Федерації, спрямовані на виведення з ладу стратегічно важливої інфраструктури, пов’язаної з логістикою та енергетичним забезпеченням російського військового комплексу.

Як повідомляв Фокус, у червні поблизу Владивостока вибухнув газогін, який забезпечує російські війська на Далекому Сході.

10 липня в Мелітополі ГУР підірвало 5 окупантів і станцію супутникового зв'язку.