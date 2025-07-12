БпЛА и ракеты массированно атаковали Украину: что известно о последствиях обстрелов (фото)

В течение всей ночи 12 июля ВС РФ массированно атаковали Украину "Шахедами", а под утро ударили крылатыми ракетами. Под ударом оказались города в разных областях, наибольшему удару этой ночью подверглись западные регионы.

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Россияне нанесли массированный удар по Львову, Луцку и Черновцам. В результате атаки зафиксировано повреждение гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов. Фокус собрал информацию о последствиях ночной атаки ВС РФ по украинским городам.

Последствия атаки по Львову

Россияне ночью нанесли комбинированный удар по Львову "Шахедами" и крылатыми ракетами. Городской голова Андрей Садовый сообщил, что в результате ударов в городе поднялся пожар на кровле нежилого дома на площади 200 квадратных метров.

Впоследствии городской голова уточнил, что пожар на кровле нежилого помещения случился в Железнодорожном районе. Также он добавил, что в результате атаки поврежден жилой дом в районе улицы Митрополита Андрея.

По данным председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, в поврежденном жилом доме разрушен подъезд, произошла утечка газа и воды. На месте атаки работают 20 спасателей.

Около 06:00 часов мэр уточнил, что во Львове в результате комбинированного удара ВС РФ повреждены несколько домов, в том числе жилых, детский сад, выбито много окон, повреждены десятки автомобилей. Взрывы прогремели в нескольких районах Львова, зафиксировано попадание также по улице Елены Степановны. Также Садовый показал последствия атаки по городу.

Также во Львове в результате атаки оборвалась контактная сеть, из-за чего утром не будет курсировать ряд троллейбусов.

По предварительной информации, во Львове обошлось без пострадавших.

Последствия атаки по Луцку

Луцк в течение нескольких часов находился под массированной атакой ВС РФ. В городе прогремело более 20 взрывов, по данным местных СМИ, поднялся ряд пожаров.

Под утро о первых последствиях ночной атаки сообщил городской голова Игорь Полищук. По его информации, в результате обстрела в городе полностью уничтожен частный жилой дом. В других домах в Луцке вылетели окна.

По предварительной информации, в Луцке нет пострадавших в результате массированного обстрела ВС РФ. Другие последствия уточняются.

О последствиях атаки по Черновцам местные власти на момент публикации не сообщали. Во время обстрела председатель Черновицкой ОГА Руслан Запаранюк призвал горожан "не хайповать" и не фотографировать работу сил ПВО и последствия атаки.

Другие последствия ночной атаки ВС РФ 12 июля устанавливаются.

Напомним, вечером 11 июля россияне атаковали столицу БпЛА: в городе прогремела серия взрывов.

Также 12 июля в Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа сообщили, что в Одесской области отходы в результате ракетного удара России местные власти вывезли на территорию водного фонда.