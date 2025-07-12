БпЛА і ракети масовано атакували Україну: що відомо про наслідки обстрілу (фото)

Упродовж усієї ночі 12 липня ЗС РФ масовано атакували Україну "Шахедами", а під ранок вдарили крилатими ракетами. Під ударом опинилися міста у різних областях, найбільшого удару цієї ночі зазнали західні регіони.

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Росіяни завдали масованого удару по Львову, Луцьку та Чернівцях. Внаслідок атаки зафіксовано пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків. Фокус зібрав інформацію щодо наслідків нічної атаки ЗС РФ по українських містах.

Наслідки атаки по Львову

Росіяни уночі завдали комбінованого удару по Львову "Шахедами" та крилатими ракетами. Міський голова Андрій Садовий повідомив, що внаслідок ударів у місті здійнялася пожежа на покрівлі нежитлового будинку на площі 200 квадратних метрів.

Згодом міський голова уточнив, що пожежа на покрівлі нежитлового приміщення трапилася у Залізничному районі. Також він додав, що внаслідок атаки пошкоджено житловий будинок в районі вулиці Митрополита Андрея.

За даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, у пошкодженому житловому будинку зруйнований під'їзд, трапився витік газу та води. На місці атаки працюють 20 рятувальників.

Близько 06:00 години мер уточнив, що у Львові внаслідок комбінованого удару ЗС РФ пошкоджено кілька будинків, зокрема житлових, дитячий садочок, вибито багато вікон, пошкоджено десятки автомобілів. Вибухи пролунали у кількох районах Львова, зафіксоване влучання також по вулиці Олени Степанівни. Також Садовий показав наслідки атаки по місту.

Також у Львові внаслідок атаки обірвалася контактна мережа, через що зранку не курсуватиме низка тролейбусів.

За попередньою інформацією, у Львові обійшлося без постраждалих.

Наслідки атаки по Луцьку

Луцьк упродовж кількох годин перебував під масованою атакою ЗС РФ. У місті прогриміло понад 20 вибухів, за даними місцевих ЗМІ, здійнялася низка пожеж.

Під ранок про перші наслідки нічної атаки повідомив міський голова Ігор Поліщук. За його інформацією, внаслідок обстрілу у місті повністю знищений приватний житловий будинок. В інших будинках у Луцьку вилетіли вікна.

За попередньою інформацією, у Луцьку немає постраждалих внаслідок масованого обстрілу ЗС РФ. Інші наслідки уточнюються.

Про наслідки атаки по Чернівцях місцева влада на момент публікації не повідомляла. Під час обстрілу голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк закликав містян "не хайпувати" і не фотографувати роботу сил ППО та наслідки атаки.

Інші наслідки нічної атаки ЗС РФ 12 липня встановлюються.

Нагадаємо, увечері 11 липня росіяни атакували столицю БпЛА: у місті прогриміла серія вибухів.

Також 12 липня у Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу повідомили, що на Одещині відходи внаслідок ракетного удару Росії місцева влада вивезла на територію водного фонду.