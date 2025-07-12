Ночной массированный удар: количество пострадавших и погибших возросло, новые детали (фото)

Ночью ВС РФ атаковали Украину дронами и ракетами, основным направлением удара стали Львов, Луцк и Черновцы. Стало известно о двух жертвах, среди раненых — 11-летний мальчик.

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Только в Луцке ночью прогремело более 20 взрывов, в городах вспыхнули пожары и получила повреждения гражданская инфраструктура. Фокус собрал свежие подробности о последствиях атаки 12 июля.

Ночная атака: Черновцы

Председатель Черновицкой ОВА Руслан Запаранюк сообщил, что на рассвете регион атаковали четыре "Шахеды" и ракета.

"К большому сожалению, от падения обломков вражеских объектов в Черновцах погибли два человека — 26-летняя девушка и 43-летний мужчина. Мои глубокие соболезнования родным и близким..." — отметил он.

Поврежденный обломками автомобиль в Черновцах Фото: ГСЧС

4 человека получили тяжелые ранения, за их жизни борются врачи. Одна женщина, по данным ОВА, в очень тяжелом состоянии. Еще 10 пострадавших получили легкие телесные повреждения и получили медицинскую помощь на месте.

В самих Черновцах повреждены несколько жилых домов, магазинов, админзданий и машин. Также территории Сторожинецкой общины вражеский дрон повредил жилой дом и авто, но обошлось без жертв и раненых.

Ночная атака: Львов

Председатель Львовской ОВА Максим Козицкий рассказал, что кроме жилого дома на улице Митрополита Андрея от обстрела пострадала жилая многоэтажка на улице Елены Степановны.

"Есть частичное разрушение фасада, выбиты окна и двери. Пожара нет", — уточнил он.

Пожар, который вспыхнул во Львове Фото: ГСЧС

Также во Львове получили повреждения два промышленных объекта. Там вспыхнули пожары, на местах работали спасатели.

Количество пострадавших в городе возросло до 6 человек, среди них — 11-летний мальчик. Пятеро травмированных, в том числе ребенок, получили медицинскую помощь на месте. Одного мужчину госпитализировали.

Последствия атаки во Львове Фото: ГСЧС

Ночная атака: Луцк

Мэр Луцка Игорь Полищук сообщил, что в городе уничтожен частный жилой дом. Также в отдельных домах от обломков и взрывной волны повылетали окна. В нескольких домах повреждены кровли. Повреждения получили и несколько машин, одно авто горело.

Последствия атаки в Луцке Фото: ГСЧС

Председатель Волынской ОВА Иван Рудницкий уточнил, что всего во время воздушной тревоги над регионом зафиксировали 35 дронов и 2 ракеты.

"К счастью, обошлось без человеческих жертв — ни травмированных, ни погибших", — добавил он.

Реакция Зеленского

Президент Владимир Зеленский сообщил, что всего ночью ВС РФ запустили 26 крылатых ракет и 597 дронов, большая часть которых — это "Шахеды". Силами ПВО было обезврежено более 20 ракет и подавляющее количество ударных дронов.

Последствия атаки в Черновцах Фото: ГСЧС

"Темп воздушных ударов России требует быстрых решений, и его можно сбить санкциями уже сейчас. Нужны жесткие вторичные санкции против всех, кто помогает "русским" производить дроны и зарабатывать на нефти. Нужно больше ПВО и инвестиций в дроны-перехватчики, которые уже показывают хорошие результаты. Остановить войну можно только силой. Мы ожидаем от партнеров не просто сигналов, а действий, которые спасут жизни", — заявил Зеленский.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также сообщил о примерно 20 пострадавших.

Разрушения в Черновцах Фото: ГСЧС

Напомним, ранее мэр Львова Андрей Садовой сообщал о пожаре на площади 200 квадратных метров в результате ночной атаки. Впоследствии он уточнил, что горело помещение в Железнодорожном районе. В поврежденном доме на улице Митрополита Андрея был разрушен подъезд, произошла утечка газа и воды.

Также под утро 12 июля ВС РФ атаковали Харьков управляемыми авиабомбами и БПЛА. Всего по городу было нанесено 10 ударов, основной удар пришелся по предприятию, которое годами не работало. Также один из КАБов попал по жилому массиву в Киевском районе.