Нічний масований удар: кількість постраждалих і загиблих зросла, нові деталі (фото)

Вночі ЗС РФ атакували Україну дронами й ракетами, основним напрямком удару стали Львів, Луцьк та Чернівці. Стало відомо про двох жертв, серед поранених — 11-річний хлопчик.

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Лише у Луцьку вночі прогриміло понад 20 вибухів, у містах спалахнули пожежі та зазнала пошкоджень цивільна інфраструктура. Фокус зібрав свіжі подробиці щодо наслідків атаки 12 липня.

Нічна атака: Чернівці

Голова Чернівецької ОВА Руслан Запаранюк повідомив, що на світанку регіон атакували чотири "Шахеди" та ракета.

"На превеликий жаль, від падіння уламків ворожих обʼєктів у Чернівцях загинули дві людини — 26-річна дівчина та 43-річний чоловік. Мої глибокі співчуття рідним і близьким…" — зазначив він.

Пошкоджений уламками автомобіль у Чернівцях Фото: ДСНС

4 особи отримали важкі поранення, за їхні життя борються лікарі. Одна жінка, за даними ОВА, в дуже важкому стані. Ще 10 постраждалих отримали легкі тілесні ушкодження й отримали медичну допомогу на місці.

У самих Чернівцях пошкоджені декілька житлових будинків, магазинів, адмінбудівель та машин. Також території Сторожинецької громади ворожий дрон пошкодив житловий будинок та авто, але обійшлося без жертв і поранених.

Нічна атака: Львів

Голова Львівської ОВА Максим Козицький розповів, що окрім житлового будинку на вулиці Митрополита Андрея від обстрілу постраждала житлова багатоповерхівка на вулиці Олени Степанівни.

"Є часткове руйнування фасаду, вибиті вікна та двері. Пожежі немає", — уточнив він.

Пожежа, яка спалахнула у Львові Фото: ДСНС

Також у Львові зазнали пошкоджень два промислових обʼєкти. Там спалахнули пожежі, на місцях працювали рятувальники.

Кількість постраждалих у місті зросла до 6 осіб, серед них — 11-річний хлопчик. П’ятеро травмованих, в тому числі дитина, отримали медичну допомогу на місці. Одного чоловіка госпіталізували.

Наслідки атаки у Львові Фото: ДСНС

Нічна атака: Луцьк

Мер Луцька Ігор Поліщук повідомив, що у місті знищений приватний житловий будинок. Також в окремих будинках від уламків та вибухової хвилі повилітали вікна. У кількох будинках пошкоджені покрівлі. Пошкоджень зазнали й кілька машин, одне авто горіло.

Наслідки атаки у Луцьку Фото: ДСНС

Голова Волинської ОВА Іван Рудницький уточнив, що загалом під час повітряної тривоги над регіоном зафіксували 35 дронів та 2 ракети.

"На щастя, обійшлося без людських жертв — ні травмованих, ні загиблих", — додав він.

Реакція Зеленського

Президент Володимир Зеленський повідомив, що загалом вночі ЗС РФ запустили 26 крилатих ракет і 597 дронів, більша частина яких — це "Шахеди". Силами ППО було знешкоджено понад 20 ракет і переважна кількість ударних дронів.

Наслідки атаки у Чернівцях Фото: ДСНС

"Темп повітряних ударів Росії вимагає швидких рішень, і його можна збити санкціями вже зараз. Потрібні жорсткі вторинні санкції проти всіх, хто допомагає "русскім" виробляти дрони та заробляти на нафті. Потрібно більше ППО й інвестицій у дрони-перехоплювачі, які вже показують хороші результати. Зупинити війну можна лише силою. Ми очікуємо від партнерів не просто сигналів, а дій, що врятують життя", — заявив Зеленський.

Він висловив співчуття рідним і близьким загиблих, а також повідомив про приблизно 20 постраждалих.

Руйнування у Чернівцях Фото: ДСНС

Нагадаємо, раніше мер Львова Андрій Садовий повідомляв про пожежу на площі 200 квадратних метрів внаслідок нічної атаки. Згодом він уточнив, що горіло приміщення у Залізничному районі. У пошкодженому будинку на вулиці Митрополита Андрея був зруйнований під’їзд, стався витік газу та води.

Також під ранок 12 липня ЗС РФ атакували Харків керованими авіабомбами та БПЛА. Загалом по місту було завдано 10 ударів, основний удар прийшовся по підприємству, яке роками не працювало. Також один з КАБів влучив по житловому масиву у Київському районі.