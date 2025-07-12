10 ударів: під ранок ЗС РФ атакували Харків КАБами та безпілотниками, деталі (фото)
Під ранок 12 липня російська армія завдала масованого удару по Харкову керованими авіаційними бомбами (КАБ) та бойовими безпілотниками. Внаслідок обстрілу постраждала зокрема житлова забудова в одному з районів, влада повідомляє про постраждалих.
За попередньою інформацією міського голови Ігоря Терехова, загалом ворог завдав 10 ударів по місту, застосувавши 2 КАБ та 8 ударних БпЛА. Про це мер повідомив у своєму Telegram-каналі.
Терехов зазначив, що основний удар у Харкові прийшовся по підприємству, що упродовж кількох років не працює. Внаслідок атаки здійнялася пожежа у кількох складських будівлях.
Один із ворожих безпілотників у Харкові влучив по об'єкту критичної інфраструктури, у кількох житлових будинках у місті вибиті вікна. Постраждали автомобілі і пошкоджені електричні мережі.
Перед цим Ігор Терехов також повідомляв, що у Харкові внаслідок атаки постраждав Київський район. Там ворог влучив КАБ по житловому масиву.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив, що ЗС РФ загалом завдали ударів 4 безпілотниками по Київському району по місту. Внаслідок "прильоту" зафіксоване зокрема руйнування будівлі гаража.
За попередньою інформацією, внаслідок атаки по Харкову є щонайменше двоє постраждалих — чоловіки 55 та 33 років. Обох поранених госпіталізували.
У ЗМІ повідомили, що по об'єкту критичної інфраструктури по Харкові влучила керована авіаційна бомба.
Інші дані щодо комбінованої атаки по Харкову 12 липня встановлюються.
Нагадаємо, уночі 12 липня ЗС РФ комбіновано і масовано атакували Україну ракетами та "Шахедами": під основним ударом ворога опинилися міста у західних регіонах.
Під ранок 12 липня стало відомо, що внаслідок нічної масованої атаки у Львові та Луцьку зафіксовані руйнування житлових будинків.