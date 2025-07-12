10 ударов: под утро ВС РФ атаковали Харьков КАБами и беспилотниками, детали (фото)

Под утро 12 июля российская армия нанесла массированный удар по Харькову управляемыми авиационными бомбами (КАБ) и боевыми беспилотниками. В результате обстрела пострадала в частности жилая застройка в одном из районов, власти сообщают о пострадавших.

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По предварительной информации городского головы Игоря Терехова, всего враг нанес 10 ударов по городу, применив 2 КАБ и 8 ударных БпЛА. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Терехов отметил, что основной удар в Харькове пришелся по предприятию, которое на протяжении нескольких лет не работает. В результате атаки поднялся пожар в нескольких складских зданиях.

Один из вражеских беспилотников в Харькове попал по объекту критической инфраструктуры, в нескольких жилых домах в городе выбиты окна. Пострадали автомобили и повреждены электрические сети.

Перед этим Игорь Терехов также сообщал, что в Харькове в результате атаки пострадал Киевский район. Там враг попал КАБ по жилому массиву.

Председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов уточнил, что ВС РФ в целом нанесли удары 4 беспилотниками по Киевскому району по городу. Вследствие "прилета" зафиксировано в частности разрушение здания гаража.

По предварительной информации, в результате атаки по Харькову есть по меньшей мере двое пострадавших — мужчины 55 и 33 лет. Обоих раненых госпитализировали.

В СМИ сообщили, что по объекту критической инфраструктуры по Харькову попала управляемая авиационная бомба.

Мнение | в Харькове КАБ атаковал объект критической инфраструктуры

Другие данные по комбинированной атаке по Харькову 12 июля устанавливаются.

Напомним, ночью 12 июля ВС РФ комбинированно и массированно атаковали Украину ракетами и "Шахедами": под основным ударом врага оказались города в западных регионах.

Под утро 12 июля стало известно, что в результате ночной массированной атаки во Львове и Луцке зафиксированы разрушения жилых домов.