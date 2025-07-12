ВС РФ оккупировали новые территории: DeepState сообщил о захвате двух населенных пунктов
Российские войска, как информируют аналитики, заняли Белогоровку и Зирку на Донбассе. Кроме того, зафиксировано продвижение ВС РФ еще в ряде населенных пунктов.
Враг оккупировал село Зирка в Волновахском районе Донецкой области и поселок Белогоровка в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области. Об этом сообщают аналитики канала DeepState.
Также россияне продвинулись возле села Радьковка Купянского района Харьковской области, сел Новоторецкого и Коптевого Добропольского района Донецкой области и в Комаре Волновахского района.
По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте в целом было зафиксировано 186 боевых столкновений.
- Северо-Слобожанское и Курское направления — 17 боестолкновений;
- Южно-Слобожанское и Купянское направления — по 8 боестолкновений;
- Лиманское направление — 34 боестолкновения;
- Северское направление — 5 боестолкновений;
- Краматорское направление — 4 боестолкновения;
- Торецкое направление — 11 боестолкновений;
- Покровское направление — 63 боестолкновения;
- Новопавловское направление — 15 боестолкновений;
- Ореховское направление — 1 боестолкновение;
- Приднепровское направление — 6 боестолкновений.
Напомним, ВСУ разнесли колонну техники РФ на Лиманском направлении.
Также Фокус писал об опыте бойцов НГУ из Центра спецназначения "ОМЕГА", которые выжили после попадания вражеского FPV-дрона в канадский бронеавтомобиль ROSHEL.