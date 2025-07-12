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Военный Фокус Ситуация на Донбассе Российско-украинская война

ВС РФ оккупировали новые территории: DeepState сообщил о захвате двух населенных пунктов

Военный российской армии
Российский военный (иллюстративное фото) | Фото: ТАСС

Российские войска, как информируют аналитики, заняли Белогоровку и Зирку на Донбассе. Кроме того, зафиксировано продвижение ВС РФ еще в ряде населенных пунктов.

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Враг оккупировал село Зирка в Волновахском районе Донецкой области и поселок Белогоровка в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области. Об этом сообщают аналитики канала DeepState.

Также россияне продвинулись возле села Радьковка Купянского района Харьковской области, сел Новоторецкого и Коптевого Добропольского района Донецкой области и в Комаре Волновахского района.

звезда донецкая область
Ситуация в районе н.п. Звезда
Фото: скриншот
белогоровка луганская область
Ситуация в районе н.п. Белогоровка
Фото: Скриншот
радьковка харьковская область
Ситуация в районе н.п. Радьковка
Фото: Скриншот
Новоторецкое и Коптево Донецкая область
Ситуация в районе н.п. Новоторецкое и Коптево
Фото: Скриншот
Комар Донецкая область
Ситуация в районе н.п. Комар
Фото: Скриншот

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте в целом было зафиксировано 186 боевых столкновений.

  • Северо-Слобожанское и Курское направления — 17 боестолкновений;
  • Южно-Слобожанское и Купянское направления — по 8 боестолкновений;
  • Лиманское направление — 34 боестолкновения;
  • Северское направление — 5 боестолкновений;
  • Краматорское направление — 4 боестолкновения;
  • Торецкое направление — 11 боестолкновений;
  • Покровское направление — 63 боестолкновения;
  • Новопавловское направление — 15 боестолкновений;
  • Ореховское направление — 1 боестолкновение;
  • Приднепровское направление — 6 боестолкновений.

Напомним, ВСУ разнесли колонну техники РФ на Лиманском направлении.

Также Фокус писал об опыте бойцов НГУ из Центра спецназначения "ОМЕГА", которые выжили после попадания вражеского FPV-дрона в канадский бронеавтомобиль ROSHEL.