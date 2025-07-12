ВС РФ оккупировали новые территории: DeepState сообщил о захвате двух населенных пунктов

Российские войска, как информируют аналитики, заняли Белогоровку и Зирку на Донбассе. Кроме того, зафиксировано продвижение ВС РФ еще в ряде населенных пунктов.

Related video

Враг оккупировал село Зирка в Волновахском районе Донецкой области и поселок Белогоровка в Лисичанской городской громаде Северодонецкого района Луганской области. Об этом сообщают аналитики канала DeepState.

Также россияне продвинулись возле села Радьковка Купянского района Харьковской области, сел Новоторецкого и Коптевого Добропольского района Донецкой области и в Комаре Волновахского района.

Ситуация в районе н.п. Звезда Фото: скриншот

Ситуация в районе н.п. Белогоровка Фото: Скриншот

Ситуация в районе н.п. Радьковка Фото: Скриншот

Ситуация в районе н.п. Новоторецкое и Коптево Фото: Скриншот

Ситуация в районе н.п. Комар Фото: Скриншот

По информации Генерального штаба ВСУ, за прошедшие сутки на фронте в целом было зафиксировано 186 боевых столкновений.

Северо-Слобожанское и Курское направления — 17 боестолкновений;

Южно-Слобожанское и Купянское направления — по 8 боестолкновений;

Лиманское направление — 34 боестолкновения;

Северское направление — 5 боестолкновений;

Краматорское направление — 4 боестолкновения;

Торецкое направление — 11 боестолкновений;

Покровское направление — 63 боестолкновения;

Новопавловское направление — 15 боестолкновений;

Ореховское направление — 1 боестолкновение;

Приднепровское направление — 6 боестолкновений.

Напомним, ВСУ разнесли колонну техники РФ на Лиманском направлении.

Также Фокус писал об опыте бойцов НГУ из Центра спецназначения "ОМЕГА", которые выжили после попадания вражеского FPV-дрона в канадский бронеавтомобиль ROSHEL.