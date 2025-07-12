ЗС РФ окупували нові території: DeepState повідомив про захоплення двох населених пунктів

Російські війська, як інформують аналітики, зайняли Білогорівку та Зірку на Донбасі. Окрім того, зафіксоване просування ЗС РФ ще у низці населених пунктів.

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Ворог окупував село Зірка у Волноваському районі Донецької області та селище Білогорівка у Лисичанській міській громаді Сіверськодонецького району Луганської області. Про це повідомляють аналітики каналу DeepState.

Також росіяни просунулися біля села Радьківка Куп'янського району Харківської області, сел Новоторецького та Коптєвого Добропільського району Донецької області та у Комарі Волновахського району.

Ситуація в районі н.п. Зірка Фото: скріншот

Ситуація в районі н.п. Білогорівка Фото: Скріншот

Ситуація в районі н.п. Радьківка Фото: Скріншот

Ситуація в районі н.п. Новоторецьке та Коптєве Фото: Скріншот

Ситуація в районі н.п. Комар Фото: Скріншот

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, протягом минулої доби на фронті загалом було зафіксовано 186 бойових зіткнень.

Північно-Слобожанський і Курський напрямки — 17 боєзіткнень;

Південно-Слобожанський та Куп’янський напрямки — по 8 боєзіткнень;

Лиманський напрямок — 34 боєзіткнення;

Сіверський напрямок — 5 боєзіткнень;

Краматорський напрямок — 4 боєзіткнення;

Торецький напрямок — 11 боєзіткнень;

Покровський напрямок — 63 боєзіткнення;

Новопавлівський напрямок — 15 боєзіткнень;

Оріхівський напрямок — 1 боєзіткнення;

Придніпровський напрямок — 6 боєзіткнень.

Нагадаємо, ЗСУ рознесли колону техніки РФ на Лиманському напрямку.

Також Фокус писав про досвід бійців НГУ з Центру спецпризначення "ОМЕГА", які вижили після влучання ворожого FPV-дрона в канадський бронеавтомобіль ROSHEL.